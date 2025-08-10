En el primer partido importante del Liverpool… ¡Banquillazo a Mamardashvili!

Todo apuntaba a que Mamardashvili sería el elegido para disputar la final de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), después de que Alisson se perdiera gran parte de la pretemporada por motivos personales y tuviera que abandonar la gira del Liverpool por Asia para poner rumbo a su país natal, Brasil. Sin embargo, el entrenador del Liverpool Arne Slot se ha decantado por Alisson para disputar la final frente al Crystal Palace, a pesar de que Mamardashvili ha sido el portero titular durante la pretemporada.

El exportero del Valencia CF debutó en Anfield en el último partido de pretemporada del Liverpool. El portero partió en el XI titular de Arne Slot para enfrentarse al Athletic Club, en el segundo encuentro que jugó el Athletic Club frente al Liverpool con el presunto XI titular. El portero de Tiflis, disputó su segunda final de su carrera, pero esta vez la tuvo que ver desde el banquillo, tras jugar la final de la Copa del Rey con el conjunto valencianista en la temporada 21/22, en la que el Real Betis ganó la Copa desde la tanda de penaltis.

Mamardashvili con el Liverpool / Liverpool FC

Rol de Mamardashvili con el Liverpool

A pesar de que Alisson se había perdido gran parte de la pretemporada con Liverpool, el elegido para disputar el primer partido oficial de la temporada 25-26 con el Liverpool ha sido el brasileño, lo que deja claro que Giorgi Mamardashvili va a tener el mismo rol que tenía Kelleher, portero suplente del Liverpool, es decir, solo disputará partidos de la Carabao Cup (Copa de la liga) y de la FA Cup (Copa de Inglaterra), y alguno que se pierda por lesión el meta brasileño.