El exvalencianista que seguirá brillando en Europa

El fútbol saudí vive un auge sin precedentes, impulsado por millonarias inversiones que han convertido a su liga en un imán para figuras internacionales. A golpe de talonario, los clubes del país están seduciendo a estrellas procedentes de las principales ligas europeas, reconfigurando el mapa del mercado global. El último nombre en aparecer sobre la pizarra es el de Ferran Torres.

Desde el FC Barcelona están satisfechos con el papel del futbolista en el equipo, y el jugador también se encuentra cómodo en el esquema de Flick, donde continuará peleando por hacerse un hueco en el once titular mientras mira de reojo como Lewandowski va cumpliendo años. El de Foios ha cerrado la temporada 24/25 con 19 goles y 7 asistencias en el conjunto blaugrana, pese a que no ha tenido un papel precisamente protagonista.

BARCELONA, 22/04/2025.- El delantero del FC Barcelona Ferrán Torres se lamenta durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que FC Barcelona y RCD Mallorca disputan hoy martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta. / Enric Fontcuberta. / EFE

Fundamental para Flick

En los planes de Flick no cabe la salida Ferran, que cumple un rol específico en el equipo que difícilmente se puede sustituir si se acude al mercado. Se trata de un atacante internacional que “asume” su situación de no titular y se compromete a dar un salto de calidad cuando entra desde el banquillo o le toca ser parte de la rotación. Por no mencionar que el técnico alemán confía plenamente en él para las grandes citas si algún inconveniente le impide tener a uno de los de arriba en el once.

Ferran Torres. / FCB

Lo último que supimos del ‘7’ barcelonista en clave mercado fue el interés que despertó en el fútbol saudí, concretamente en el Al Nassr. Sin embargo, parece que esto no va a ir más allá porque jugador y club están por la labor de seguir vinculados, al menos durante esta temporada. Además, Fabrizio Romano sostiene que la alternativa del equipo saudí a Ferran será Kingsley Coman, que se encuentra muy cerca de firmar con el Al Nassr; que recientemente anunció otras dos incorporaciones de jugadores con pasado blaugrana: Íñigo Martínez y Joao Félix.