Más problemas en la portería para el FC Barcelona

La salida del cuarto portero del FC Barcelona al conjunto dirigido por Cesc Fàbregas se está atascando. El club italiano estaría ya negociando otras opciones para firmar un segundo portero que haga competencia a Butez. Han habido contactos entre el equipo ‘blaugrana’ y el Como, pero las posturas están alejadas y el portero está estudiando otras propuestas que tiene encima de la mesa. Todo parecía que el portero alicantino acabaría marchándose del FC Barcelona para ponerse a las órdenes de Cesc Fàbregas, pero las exigencias del conjunto catalán y la necesidad que tiene el Como de fichar un portero para hacerle competencia a Butez, podrían romper las negociaciones entre clubes.

Butez sigue sin convencer a Cesc Fàbregas para ser el portero titular del equipo italiano. Los 'Larianos' estarían barajando opciones por si la operación de Iñaki Peña no sale. El Como estaría negociando con otro portero español y exjugador del FC Barcelona, Arnau Tenas, que podría salir cedido o traspasado del PSG para ser el portero titular de los ‘blanquiazules’.

Único portero del FC Barcelona inscrito

Iñaki Peña con el Barça / X

Además, Iñaki Peña es el único portero que el FC Barcelona tiene inscrito en LaLiga por lo que estaría reteniendo al cuarto portero del conjunto ‘blaugrana’ por si no pudieran inscribir al portero fichado procedente del RCD Espanyol, Joan García, antes del inicio liguero frente al RCD Mallorca en Son Moix. También, a Iñaki Peña le interesa un proyecto en el que le asegure la titularidad.

El RC Celta de Vigo sigue interesado en el fichaje del portero alicantino. Con la salida del exportero del Valencia CF, Vicente Guaita, Iñaki Peña podría llegar para ser el titular en el equipo dirigido por Claudio Giráldez y jugar la Europa League con el conjunto gallego. Finalmente, será Iñaki Peña el que acabe tomando la última decisión que marcará su futuro en la élite del fútbol.