El Al Qadsiah de Michel y Nacho finaliza su stage en La Nucía

Esta mañana ha terminado el stage de pretemporada del Al Qadsiah, equipo saudí dirigido por el español Míchel González, cuyo capitán es Nacho Fernández (ex jugador del Real Madrid CF). Durante 15 días han estado entrenando en los campos de “La Nucía Football Center”, para preparar la próxima temporada de la Saudi Pro League y en especial la inminente Supercopa, donde se medirán al Al Ahli, ya que el Al Hilal, ha renunciado a su plaza por haber disputado el Mundialito de Clubes.

Una vez más las extraordinarias instalaciones deportivas de “La Nucía, Ciudad del Deporte” han hecho de imán para que un equipo de primer nivel de la liga saudí como el Al Qadsiah haya realizado su pretemporada en La Nucía. Hoy en su última sesión en los campos de “La Nucia Football Center” Michel y el Al Qadsiah han recibido la visita de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Dos amistosos

Durante su pretemporada de 15 días en La Nucía ha jugado el Al Qadsiah dos partidos amistosos internacionales, uno antes el Levante UD (0-0) en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía y otro ante el Sevilla (2-2) en el Sánchez Pizjuán en el “Trofeo Homenaje a Antonio Puerta”.

“La Nucía es impresionante”

Michel González, entrenador del Al Qadsiah destacaba el gran nivel de las instalaciones nucieras, que han sido mucho mejor de lo que se esperaba. “La Nucía la estaba escuchando mucho en el mundo del fútbol. La verdad es que es impresionante, yo no me esperaba lo que me encontrado aquí de posibilidades y equipaciones deportivas. La gente es super amable, dispuesta. Es una sorpresa ver como un punto de España como La Nucía, lo que era y en lo que se ha convertido a nivel deportivo, con el desarrollo que ha tenido” afirmó Michel, en su despedida. El entrenador del Al Qadsiah espera que La Nucía de suerte al equipo y mejoren la cuarta posición con la que terminaron la pasado liga saudí.

“Ojalá podamos volver el año que viene”

El capitán del equipo el también español Nacho Fernández (ex jugador Real Madrid CF) resaltaba su alegría de volver a España y el gran trato recibido durante el stage en La Nucía. “Hemos estado muy a gusto estos 15 días entrenando en La Nucía, nos han tratado muy bien, felices de volver a España. Ojalá los próximos años podamos volver aquí a La Nucía a realizar la pretemporada y los amistosos para preparar el inicio de liga” apuntó Nacho, capitán del equipo.

Arabia y Asia se “fijan” en La Nucía

Una vez más las extraordinarias instalaciones deportivas de “La Nucía, Ciudad del Deporte” han hecho de imán para que un equipo de primer nivel de la liga saudí como el Al Qadsiah haya realizado su pretemporada en La Nucía. También ha pasado este verano por el Estadi Olímpic Camilo Cano el equipo saudí del Al-Riyadh, entrenado por el español Javi Calleja

Durante el mes de julio realizó su pretemporada el equipo Johor Darul Takzim FC de Malasia, conde juegan varios jugadores españoles como el ex valencianista Samu Castillejo, entrenado por el también español Xisco Muñoz, ex jugador del Valencia CF, Betis y Levante. Equipo que elegía por segundo año las instalaciones nucieras para realizar su stage y enfrentarse a equipos de primer nivel para rodarse.

Recordemos que el pasado verano (2024) Karim Benzema con su equipo Al Ittihad realizó parte de su pretemporada en La Nucía, Ciudad del Deporte, donde jugó un amistoso ante el Elche CF, donde se estrenó Laurent Blanc, en el banquillo saudí. Concentración que dio suerte al Al Ittihad de Benzema que logró el “doblete” en Arabia, ganando la Liga Saudí y Copa del Rey 2024-2025.