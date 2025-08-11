Savinho negocia con el Tottenham para dejar el Manchester City

Savinho podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Manchester City. El brasileño, que busca un papel más protagonista, negocia su salida rumbo al Tottenham, donde Thomas Frank lo ha señalado como refuerzo prioritario para reforzar la plantilla antes del arranque de la Premier League. Según ha informado Matteo Moretto, las conversaciones entre ambos clubes están en marcha y los próximos días serán decisivos para definir su futuro.

Savinho conduce un esférico / EFE

La situación de Savinho ha generado expectación tanto en Inglaterra como en Brasil, ya que su perfil encaja en las necesidades del Tottenham y su posible salida del City podría desbloquear otros movimientos en el mercado.

El papel de Savinho en el Manchester City

Savinho llegó al Manchester City como una joven promesa con gran proyección. Su habilidad en el 'uno contra uno', su velocidad y su capacidad para desequilibrar por banda le han convertido en un jugador muy seguido por varios clubes europeos. Sin embargo, la alta competencia en la plantilla dirigida por Pep Guardiola ha limitado sus oportunidades de consolidarse como titular.

El jugador brasileño considera que en el Tottenham podría encontrar un escenario más favorable para tener protagonismo inmediato y continuar su progresión. Thomas Frank ha dejado claro que su incorporación sería clave para reforzar la parcela ofensiva, aportando frescura y verticalidad.

Un movimiento clave antes del arranque liguero

El interés del Tottenham llega en un momento estratégico: a pocos días del inicio de la Premier League, el club londinense busca cerrar incorporaciones que eleven el nivel de la plantilla desde el primer partido oficial. Savinho figura en la parte alta de su lista de prioridades, lo que ha acelerado las conversaciones con el Manchester City.

Savinho en Champions League con el Manchester City / EFE

El traspaso dependerá de que ambas entidades alcancen un acuerdo económico satisfactorio y de que el jugador dé el visto bueno definitivo. De concretarse, Savinho afrontaría un nuevo reto en la Premier League, pero con un rol más protagonista y en un proyecto que apuesta por su talento.

El desenlace de esta operación podría conocerse muy pronto, y todo apunta a que el brasileño está preparado para iniciar una nueva etapa en su carrera.