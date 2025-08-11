El sueldazo que Cristiano le 'paga' a su mujer Georgina todos los meses

Cristiano Ronaldo ha encontrado en Georgina Rodríguez a su media naranja. Ella es su gran apoyo incondicional, están a la espera de la llegada los mellizos y los planes de boda siguen en marcha, aunque todavía no se ha desvelado la fecha del enlace. Todo es idílico entre ambos, sin embargo, lo que más llama la atención es el sueldo que le ingresa todos los meses al portugués a su pareja por el cuidado de los cuatro hijos que tienen ahora mismo. Una cifra importante, estimada en unos 100.000 euros en concepto de gastos y cuidados de los niños, tal y como desvela el diario El Nacional.cat.

La modelo e influencer es quién se encarga de los cuatro hijos, de llevarlos al colegio, de recogerlos y de su manutención. Para ello, el luso le pasa una cantidad mensual que cubra con todas las necesidades de los pequeños. La pareja ya lo tiene todo listo para la llegada de sus dos hijos, que serían el segundo y tercero en común tras la llegada de Alana Martina en 2017. Así, la familia crece y el portugués ampliará hasta seis el número de hijos siendo Cristiano Jr. el mayor de todos, luego vinieron los mellizos Eva y Mateo y acto seguido, ese mismo año, nació Alana.

Para la llegada de los pequeños, se estima que la pareja ha gastado unos 2.000 euros, no demasiado teniendo en cuenta que han tenido que comprar dos artículos de cada cosa, aunque ya tienen muchas cosas de sus hermanos. Además, la pareja cuenta ahora con gastos extra puesto que están preparando su boda.

Por muchos gastos que tengan, problemas económicos no tienen, ya que además del elevado sueldo que percibe Cristiano, Georgina se ha convertido en una de las influencers españolas con más seguidores y podría percibir cerca de 50.000 euros por anunciar productos en sus redes sociales de diferentes marcas.