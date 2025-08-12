Arnau Tenas busca salida del PSG y despierta el interés de clubes españoles

Arnau Tenas, portero formado en la cantera del FC Barcelona, atraviesa un momento clave en su carrera profesional. Después de una temporada en la que su participación en el Paris Saint-Germain ha sido mínima, el guardameta considera que ha llegado el momento de dar un paso al frente y buscar un nuevo destino que le permita crecer como futbolista. Su talento, demostrado tanto en categorías inferiores como en las oportunidades que ha tenido con la Selección Española, le ha colocado en el radar de varios clubes, lo que abre un verano lleno de posibilidades para el joven catalán.

Arnau Tenas celebra en tanto de Camello en la Final de los JJ.OO / EFE

Interés en LaLiga

Según informa Sport, el guardameta cuenta con el interés de varios equipos españoles. Los clubes ven en Tenas una oportunidad de reforzar su portería con un perfil joven, con proyección y experiencia internacional pese a su corta edad. La opción de regresar a LaLigase presenta como una vía atractiva para el jugador, que conoce la competición y podría adaptarse de inmediato al ritmo y exigencia del campeonato. Si el PSG decide facilitar su salida, la marcha debería concretarse antes del cierre del mercado estival, lo que permitiría a Tenas incorporarse a su nuevo equipo con tiempo suficiente para competir por la titularidad.

Arnau Tenas con la Selección Española Sub-21 / EFE

Motivos para cambiar de aires

Con contrato en vigor hasta 2026, Tenas se encuentra actualmente relegado en la jerarquía de porteros del PSG, por detrás de figuras como Gianluigi Donnarumma (en la rampa de salida), Safonov y el reciente fichaje de Lucas Chevalier. Esta competencia tan elevada ha limitado al máximo sus oportunidades de disputar minutos, algo que a su edad resulta clave para seguir evolucionando. El portero entiende que la falta de continuidad puede frenar su progresión y que necesita un proyecto donde pueda asumir un rol protagonista desde el inicio de la temporada, acumulando partidos y experiencia de alto nivel. Cabe destacar, que el guardameta no ha sido convocado para la Final de la Supercopa de Europa.

El futuro de Arnau Tenas podría definirse en las próximas semanas, con la ventana de fichajes abierta y varios equipos dispuestos a apostar por su talento. Su salida del PSG no solo marcaría un cambio de etapa en su carrera, sino que también le permitiría recuperar visibilidad en el panorama futbolístico español y, quién sabe, abrirle las puertas de la Selección en un futuro.