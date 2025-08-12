Cambio de los árbitros para frenar a Real Madrid TV

Real Madrid TV ha sido semanalmente una arma del club blanco para condicionar los arbitrajes de sus partidos. Sus ataques fueron tan tendenciosos y polémicos que provocaron que Justicia ordenase a la RFEF que reabra el expediente disciplinario contra el Real Madrid por una de sus campañas contra los árbitros en su canal oficial de televisión. Como adelantó Iusport en su momento, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid ha dado la razón a LaLiga, que impugnó el cierre del procedimiento por parte del Comité de Apelación federativo. Sin embargo, mes y medio después, la RFEF anunció a través de sus canales de comunicación, y a falta de tres días para que arranque la temporada en Primera y en Segunda División, que se informarán de las designaciones se comunicarán el día anterior de la disputa de los diferentes partidos antes de las 16:00 horas.

COMUNICADO OFICIAL DE LA RFEF

El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la Real Federación Española de Fútbol que se encarga de las designaciones arbitrales del futbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16:00 horas.

Una decisión que forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español.

De esta forma, el jueves se conocerán los árbitros de los partidos del viernes, el viernes de los del sábado y así sucesivamente con todos los encuentros de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION.