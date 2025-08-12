Héctor Fort, en la agenda del Mallorca para reforzar el lateral derecho

La gira asiática de pretemporada del FC Barcelona ha dejado claro que algunos futbolistas no cuentan para Hansi Flick de cara al nuevo curso, y uno de ellos es Héctor Fort. El lateral derecho, considerado una apuesta de futuro por la entidad azulgrana, se encuentra en una posición con mucha competencia interna. Aunque el plan inicial del club era que fuera ganando protagonismo progresivamente, la irrupción de Eric García en ese costado ha modificado los planes y reducido sus opciones de minutos.

Una cesión como mejor escenario

Según informó Marca, la dirección deportiva y el cuerpo técnico del Barcelona consideran que la mejor vía para que Fort siga creciendo es una cesión que le permita competir de forma regular. El club no tiene intención de desprenderse de él en propiedad, pero sí busca un destino que le ofrezca protagonismo inmediato y un entorno competitivo. En este contexto, el RCD Mallorca se perfila como un candidato ideal, sobre todo ante la más que probable salida de Pablo Maffeo, que dejaría un hueco importante en el once titular de Jagoba Arrasate.

Héctor Fort con el F.C Barcelona en esta campaña / EFE

RCD Mallorca, una oportunidad de crecimiento

Para Fort, el conjunto bermellón representa una ocasión idónea para asentarse en la élite y dar un salto en su desarrollo profesional. En la isla ven en el joven canterano azulgrana un refuerzo de presente y futuro, capaz de aportar solidez defensiva y proyección ofensiva. Sin embargo, la operación no será inmediata: tanto el Barça como el Mallorca necesitan cerrar otros movimientos antes de dar el paso definitivo.

Pablo Torre en su presentación con el RCD Mallorca / RCD Mallorca

Las buenas relaciones entre ambos clubes podrían facilitar el acuerdo, como ya sucedió recientemente con la llegada de Pablo Torre. Si las piezas encajan, Héctor Fort podría vestir la camiseta mallorquinista esta misma temporada, sumando minutos valiosos que en la Ciudad Condal se antojan complicados de conseguir.