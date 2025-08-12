Lesionados y dudas para la primera jornada del Fantasy
Joan García, Isco, Carvajal, Danjuma, Rondón, Borja Iglesias… está es la situación de los nombres más sonados para la primera jornada Fantasy
LaLiga arranca este fin de semana, y los amantes del Fantasy ya están atentos a quién jugará y quién no en la primera fecha de la competición liguera. Desde SUPER analizamos cómo se presentan todos los equipos de Primera División de cara al estreno de LaLiga: las ausencias, las dudas y las certezas para la primera jornada. Además, ofrecemos una apuesta Fantasy por equipo para la temporada 2025/26.
Alavés:
- Ausencias: -
- Dudas: Diarra, Mariano (no inscrito), Maras y Rebbach
- Certezas: Carlos Vicente, Tenaglia, Sivera y Blanco
- Apuesta temporada: Pablo Ibáñez
Athletic Club:
- Ausencias: Sancet, Unai Gómez, Ares, Vencedor, Prados, Egiluz y Yeray
- Dudas: Paredes y Serrano
- Certezas: Nico, Iñaki, Vivian, Unai Simón y Juaregizar
- Apuesta temporada: Areso
Atlético de Madrid:
- Ausencias: Giménez y Carlos Martín
- Dudas: Raspadori
- Certezas: Oblak, Baena, Julián y Llorente
- Apuesta temporada: Cardoso
Barcelona:
- Ausencias: Ter Stegen
- Dudas: Joan García (no inscrito), Rashford (no inscrito), Roony (no inscrito), Olmo, Lewandowski
- Certezas: Raphinha, Lamine Yamal, Pedri y Cubarsí
- Apuesta temporada: Fermín López
Betis:
- Ausencias: Isco, Marc Roca, Vieites y Losada
- Dudas: Altimira, Abde, Junior Firpo (no inscrito), Bakambu, Valentín Gómez (no inscrito), Pau López (no inscrito), Deossa (no inscrito) y Ricardo Rodríguez
- Certezas: Natan, Bartra, Lo Celso y Cucho
- Apuesta temporada: Cucho Hernández
Celta:
- Ausencias: Aidoo y Marc Vidal
- Dudas: Borja Iglesias (no inscrito), Bryan Zaragoza (no inscrito), Radu (no inscrito), Jutglà (no inscrito), Ilaix Moriba (no inscrito) y Carreira (no inscrito)
- Certezas: Marcos Alonso, Mingueza, Fran Beltrán y Iago Aspas
- Apuesta temporada: Yoel Lago
Elche:
- Ausencias: Santiago
- Dudas: Bambo, Josan, Álvaro Rodríguez (no inscrito), Martim Neto (no inscrito), Iturbe (no inscrito), Leo Petrot (no inscrito) y Víctor Chust (no inscrito)
- Certezas: Dituro, Affengruber y Febas
- Apuesta temporada: Affengruber
Espanyol:
- Ausencias: Javier Hernández
- Dudas: Dolan (no inscrito) y Marcos Fernández (no inscrito)
- Certezas: Cabrera, Puado, Edu Expósito y Carlos Romero
- Apuesta temporada: Edu Expósito
Getafe:
- Ausencias: Duarte, Alderete y Sancris
- Dudas: Letacek, Juanmi, Davinci (no inscrito), Abqar (no inscrito), Neyou (no inscrito), Javi Muñoz (no inscrito), Kiko Femenía (no inscrito), Liso (no inscrito) y Mario Martín (no inscrito)
- Certezas: Uche, Mayoral, Arambarri y David Soria
- Apuesta temporada: Borja Mayoral
Girona:
- Ausencias: Van de Beek, Abel Ruiz y Artero
- Dudas: Miguel Gutiérrez y Vitor Reis (no inscrito)
- Certezas: Stuani, Gazzaniga, Asprilla y Tsygankov
- Apuesta temporada: Hugo Rincón
Levante UD:
- Ausencias: Arriaga (no inscrito), Alfonso Pastor, Olasagasti (no inscrito), Clemente, Carlos Álvarez
- Dudas: Morales, Toljan (no inscrito), Pampín (no inscrito), Koyalipou (no inscrito), Matturro (no inscrito), Matías Moreno (no inscrito)
- Certezas: Oriol Rey, Brugui, Cuñat, Elgezabal
- Apuesta temporada: Brugué
RCD Mallorca:
- Ausencias: Larin, Cuéllar, Llabrés, Luna
- Dudas: Samú Costa, Mascarell, Maffeo, Greiff
- Certezas: Leo Román, Valjent, Raíllo, Muriqi
- Apuesta temporada: Leo Román
CA Osasuna:
- Ausencias: Iker Benito, Ander Yoldi
- Dudas: Rubén García, Víctor Muñoz, Iker Benito
- Certezas: Herrera, Catena, Rosier, Budimir
- Apuesta temporada: Aimar Oroz
Rayo Vallecano:
- Ausencias: Abdul Mumin, Eto’o
- Dudas: Ratiu
- Certezas: Batalla, Lejeune, Luiz Felipe, Isi
- Apuesta temporada: Pedro Ortiz
Real Madrid:
- Ausencias: Bellingham, Endrick, Rüdiger, Mendy
- Dudas: Camavinga, Militao, Fran García, Asencio, Ceballos
- Certezas: Courtois, Valverde, Vinicius, Mbappé
- Apuesta temporada: Güler
Real Oviedo:
- Ausencias: Álvaro Lemos, Jaime Seoane, Alex Forés (no inscrito), David Costas, Narvaez, Cardero
- Dudas: Colombatto, Viñas, Rondón (no inscrito), Ilic (no inscrito), Chaira (no inscrito), Alberto Reina (no inscrito)
- Certezas: Nacho Vidal, Sibo, Alhassane, Hassan
- Apuesta temporada: Sibo
Real Sociedad:
- Ausencias: Sadiq (no inscrito), Becker, Zakharyan, Odriozola, Karrikaburu (no inscrito), Carlos (no inscrito)
- Dudas: Traoré
- Certezas: Remiro, Zubeldía, Kubo, Oyarzabal
- Apuesta temporada: Jon Martin
Sevilla FC:
- Ausencias: Nianzou, Jordan, Ramón Martínez, Mir, Iheanacho, Januzaj
- Dudas: Pedrosa, Vargas, Ejuke, Loïc Badé, Idumbo, Guazo (no inscrito), Badé
- Certezas: Nyland, Kike Salas, Lukebakio, Agoumé
- Apuesta temporada: Idumbo
Valencia CF:
- Ausencias: Correia, Guillamón, Canós, Alberto Marí
- Dudas: Almeida, Fran Pérez, Hugo Duro, Ugrinic (no inscrito)
- Certezas: Julen, Tárrega, Gayà, Guerra
- Apuesta temporada: Ugrinic
Villarreal:
- Ausencias: Logan Costa, Kambwala
- Dudas: Ayoze Pérez, Altimira, Akomach, Thomas Partey
- Certezas: Foyth, Parejo, Rafa Marín, Luiz Júnior
- Apuesta temporada: Etta Eyong
Este análisis está sujeto a los problemas financieros que los equipos españoles presentan para inscribir a sus futbolistas. A día de hoy, los equipos aún no han inscrito a gran parte de los fichajes, sin embargo, se prevé que la mayoría acelere este trámite de cara al comienzo de la primera jornada. A través de la web de SUPER se irá actualizando la disponibilidad de los jugadores para este primer partido.
