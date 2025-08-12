Lesionados y dudas para la primera jornada del Fantasy

Joan García, Isco, Carvajal, Danjuma, Rondón, Borja Iglesias… está es la situación de los nombres más sonados para la primera jornada Fantasy

Lamine Yamal y Vinicius, en un clásico de esta temporada

Lamine Yamal y Vinicius, en un clásico de esta temporada / Agencias

Joan Castellets

Marc Romero

Valéncia

LaLiga arranca este fin de semana, y los amantes del Fantasy ya están atentos a quién jugará y quién no en la primera fecha de la competición liguera. Desde SUPER analizamos cómo se presentan todos los equipos de Primera División de cara al estreno de LaLiga: las ausencias, las dudas y las certezas para la primera jornada. Además, ofrecemos una apuesta Fantasy por equipo para la temporada 2025/26.

Alavés:

  • Ausencias: -
  • Dudas: Diarra, Mariano (no inscrito), Maras y Rebbach
  • Certezas: Carlos Vicente, Tenaglia, Sivera y Blanco
  • Apuesta temporada: Pablo Ibáñez

Athletic Club:

  • Ausencias: Sancet, Unai Gómez, Ares, Vencedor, Prados, Egiluz y Yeray
  • Dudas: Paredes y Serrano
  • Certezas: Nico, Iñaki, Vivian, Unai Simón y Juaregizar
  • Apuesta temporada: Areso

Atlético de Madrid:

  • Ausencias: Giménez y Carlos Martín
  • Dudas: Raspadori
  • Certezas: Oblak, Baena, Julián y Llorente
  • Apuesta temporada: Cardoso

Barcelona:

  • Ausencias: Ter Stegen
  • Dudas: Joan García (no inscrito), Rashford (no inscrito), Roony (no inscrito), Olmo, Lewandowski
  • Certezas: Raphinha, Lamine Yamal, Pedri y Cubarsí
  • Apuesta temporada: Fermín López
Joan Garcia, en el último amistoso de Corea del Sur.

Joan Garcia, en el último amistoso de Corea del Sur. / X

Betis:

  • Ausencias: Isco, Marc Roca, Vieites y Losada
  • Dudas: Altimira, Abde, Junior Firpo (no inscrito), Bakambu, Valentín Gómez (no inscrito), Pau López (no inscrito), Deossa (no inscrito) y Ricardo Rodríguez
  • Certezas: Natan, Bartra, Lo Celso y Cucho
  • Apuesta temporada: Cucho Hernández

Celta:

  • Ausencias: Aidoo y Marc Vidal
  • Dudas: Borja Iglesias (no inscrito), Bryan Zaragoza (no inscrito), Radu (no inscrito), Jutglà (no inscrito), Ilaix Moriba (no inscrito) y Carreira (no inscrito)
  • Certezas: Marcos Alonso, Mingueza, Fran Beltrán y Iago Aspas
  • Apuesta temporada: Yoel Lago

Elche:

  • Ausencias: Santiago
  • Dudas: Bambo, Josan, Álvaro Rodríguez (no inscrito), Martim Neto (no inscrito), Iturbe (no inscrito), Leo Petrot (no inscrito) y Víctor Chust (no inscrito)
  • Certezas: Dituro, Affengruber y Febas
  • Apuesta temporada: Affengruber

Espanyol:

  • Ausencias: Javier Hernández
  • Dudas: Dolan (no inscrito) y Marcos Fernández (no inscrito)
  • Certezas: Cabrera, Puado, Edu Expósito y Carlos Romero
  • Apuesta temporada: Edu Expósito

Getafe:

  • Ausencias: Duarte, Alderete y Sancris
  • Dudas: Letacek, Juanmi, Davinci (no inscrito), Abqar (no inscrito), Neyou (no inscrito), Javi Muñoz (no inscrito), Kiko Femenía (no inscrito), Liso (no inscrito) y Mario Martín (no inscrito)
  • Certezas: Uche, Mayoral, Arambarri y David Soria
  • Apuesta temporada: Borja Mayoral

Girona:

  • Ausencias: Van de Beek, Abel Ruiz y Artero
  • Dudas: Miguel Gutiérrez y Vitor Reis (no inscrito)
  • Certezas: Stuani, Gazzaniga, Asprilla y Tsygankov
  • Apuesta temporada: Hugo Rincón

Levante UD:

  • Ausencias: Arriaga (no inscrito), Alfonso Pastor, Olasagasti (no inscrito), Clemente, Carlos Álvarez
  • Dudas: Morales, Toljan (no inscrito), Pampín (no inscrito), Koyalipou (no inscrito), Matturro (no inscrito), Matías Moreno (no inscrito)
  • Certezas: Oriol Rey, Brugui, Cuñat, Elgezabal
  • Apuesta temporada: Brugué
Carlos Espí en el Levante - Johor

Carlos Espí en el Levante - Johor / Levante UD

RCD Mallorca:

  • Ausencias: Larin, Cuéllar, Llabrés, Luna
  • Dudas: Samú Costa, Mascarell, Maffeo, Greiff
  • Certezas: Leo Román, Valjent, Raíllo, Muriqi
  • Apuesta temporada: Leo Román

CA Osasuna:

  • Ausencias: Iker Benito, Ander Yoldi
  • Dudas: Rubén García, Víctor Muñoz, Iker Benito
  • Certezas: Herrera, Catena, Rosier, Budimir
  • Apuesta temporada: Aimar Oroz

Rayo Vallecano:

  • Ausencias: Abdul Mumin, Eto’o
  • Dudas: Ratiu
  • Certezas: Batalla, Lejeune, Luiz Felipe, Isi
  • Apuesta temporada: Pedro Ortiz

Real Madrid:

  • Ausencias: Bellingham, Endrick, Rüdiger, Mendy
  • Dudas: Camavinga, Militao, Fran García, Asencio, Ceballos
  • Certezas: Courtois, Valverde, Vinicius, Mbappé
  • Apuesta temporada: Güler
Huijsen, Alexander-Arnold y Carreras, los tres fichajes ya presentados por el Real Madrid

Huijsen, Alexander-Arnold y Carreras, los tres fichajes ya presentados por el Real Madrid / Real Madrid

Real Oviedo:

  • Ausencias: Álvaro Lemos, Jaime Seoane, Alex Forés (no inscrito), David Costas, Narvaez, Cardero
  • Dudas: Colombatto, Viñas, Rondón (no inscrito), Ilic (no inscrito), Chaira (no inscrito), Alberto Reina (no inscrito)
  • Certezas: Nacho Vidal, Sibo, Alhassane, Hassan
  • Apuesta temporada: Sibo

Real Sociedad:

  • Ausencias: Sadiq (no inscrito), Becker, Zakharyan, Odriozola, Karrikaburu (no inscrito), Carlos (no inscrito)
  • Dudas: Traoré
  • Certezas: Remiro, Zubeldía, Kubo, Oyarzabal
  • Apuesta temporada: Jon Martin

Sevilla FC:

  • Ausencias: Nianzou, Jordan, Ramón Martínez, Mir, Iheanacho, Januzaj
  • Dudas: Pedrosa, Vargas, Ejuke, Loïc Badé, Idumbo, Guazo (no inscrito), Badé
  • Certezas: Nyland, Kike Salas, Lukebakio, Agoumé
  • Apuesta temporada: Idumbo

Valencia CF:

Arnaut Danjuma en Mestalla

Arnaut Danjuma en Mestalla / Valencia CF

Villarreal:

  • Ausencias: Logan Costa, Kambwala
  • Dudas: Ayoze Pérez, Altimira, Akomach, Thomas Partey
  • Certezas: Foyth, Parejo, Rafa Marín, Luiz Júnior
  • Apuesta temporada: Etta Eyong

Este análisis está sujeto a los problemas financieros que los equipos españoles presentan para inscribir a sus futbolistas. A día de hoy, los equipos aún no han inscrito a gran parte de los fichajes, sin embargo, se prevé que la mayoría acelere este trámite de cara al comienzo de la primera jornada. A través de la web de SUPER se irá actualizando la disponibilidad de los jugadores para este primer partido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents