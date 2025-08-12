Oficial: Jack Grealish nuevo jugador del Everton

Everton y Manchester City han llegado a un acuerdo por la cesión del futbolista de Birmingham. La cesión incluye opción de compra no obligatoria de 58 millones de euros, que el Everton podrá abonar al final de la temporada para hacerse con el jugador en propiedad. El futbolista más caro de la historia del conjunto ‘citizen’ jugará la temporada 25-26 con el conjunto ‘toffee’. Tres Premier Leagues, dos FA CUP, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes son los títulos que ha conseguido Grealish con el Manchester City. Grealish se convierte en el sexto fichaje de del Everton en este mercado de fichajes, después de incorporar a Barry por 30 millones de euros, Dewsburry-Hall (28,65), Alcaraz (15), Aznou (9), Travers (4,6) y Jack Grealish (cedido).

En los medios oficiales del club, Grealish declaró: "Estoy encantado de haber fichado por el Everton. Es algo enorme para mí, sinceramente. Es un gran club, con una afición estupenda. En cuanto hablé con el entrenador, supe que solo había un sitio al que quería ir. En las redes sociales, me han inundado los mensajes de la afición del Everton, así que también está esa faceta, y esa es otra razón por la que elegí el Everton. Quiero agradecer a los fans por todos los mensajes que he recibido. Gracias por todo el cariño y apoyo. Espero poder corresponderles ahora, y estoy seguro de que lo haré".

Grealish llevará el dorsal 18 por Rooney

Grealish con el dorsal 18 en el Everton / X

En los medios del club, Jack Grealish dijo: "Había otros números, pero mis dos jugadores ingleses favoritos son Wayne Rooney y Paul Gascoigne, y sé que ambos usaron el número 18 aquí”. Además, el Británico añadió: “Así que, en cuanto supe que el fichaje estaba cerrado, miré y el número 18 estaba libre, así que era perfecto para mí y era el único número que iba a tomar a partir de ese momento.”

El entrenador del Everton, David Moyes declaró: “Creo que lo estamos consiguiendo en un buen momento porque tiene experiencia, entiende la Premier League y todos somos plenamente conscientes del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar. Sé que la ambición de Jack es volver a la selección de Inglaterra, así que espero que podamos ayudarlo a lograrlo a lo largo de la temporada”.

Grealish se convirtió en un jugador clave para el Aston Villa y ayudó al club a ascender a la Premier League en 2019, antes de unirse al Manchester City y convertirse en el fichaje más caro de la historia del conjunto 'citizen'. El equipo de Manchester ha lanzado un comunicado deseándole mucha suerte en el conjunto de Liverpool.