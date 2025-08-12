Oficial: Odysseas Vlachodimos nuevo portero del Sevilla FC

Sevilla FC y Newcastle United han llegado a un acuerdo por la cesión del guardameta griego Odysseas Vlachodimos. El portero llega cedido para una temporada y se convierte en la tercera incorporación del Sevilla en este mercado de fichajes. El entrenador del conjunto 'blanquirojo', Matías Almeyda, no cuenta con Álvaro Férnandez e incorpora a Vlachodimos para disputarle la titularidad a Nyland.

Trayectoria en ligas europeas

En 2018 el SL Benfica pagó 2,4 millones de euros para hacerse con sus servicios procedente del Panathinaikos. Con el conjunto portugués jugó un total de 225 partidos, consiguiendo 94 porterías a cero y recibiendo 217 goles en contra, es decir, menos de un gol por partido.

En julio de 2023 el Nottingham Forest se fijó en el griego y pagó casi cinco millones de euros. Tras una temporada sin muchas oportunidad en el equipo de Nottingham, el Newcastle lo fichó la temporada pasada en un trueque entre él y Elliot Anderson por un total de 24 millones de euros. Con las ‘urracas’ no ha disputado ningún partido de Premier League, pero sí disputó un partido de Carabao Cup (copa de la liga en Inglaterra) que acabaría ganando el Newcastle tras más de 56 años sin títulos.

Vlachodimos nuevo jugador del Sevilla CF / X

Odysseas ha tenido la oportunidad de defender la portería de Alemania en categorías inferiores, disputando una Copa del Mundo sub-20 y ganando el Europeo sub-21, eligiendo posteriormente defender los colores de su otro país, Grecia, con cuya selección absoluta disputó 48 partidos desde 2018.

Con esta incorporación el Sevilla FC cierra su tercer fichaje en esta ventana de fichajes; Alfon (libre), Vlachodimos (cedido) y Suazo (libre). La única baja hasta el momento del equipo hispalense ha sido la de Suso, pero en las próximas horas se hará oficial el traspaso de Loïc Badé por el Bayer Levekusen en una cifra que rondará los 20 millones de euros.