El último fichaje del Barcelona

Marcus Rashford y Joan García han sido los dos únicos fichajes del Barcelona en este mercado estival. Al menos, los dos únicos que apuntan a pertenecer a la primera plantilla. Además, la inesperada salida de Íñigo Martínez hacia el fútbol saudí ha supuesto una baja importante en los esquemas del técnico alemán. Ahora, desde la dirección deportiva blaugrana buscan rematar un periodo de traspasos que se adapte a las exigencias de la temporada.

Situación en el mercado

El Barcelona atraviesa una situación económica que no es del todo favorable de cara a ir al mercado. Hansi Flick es conocedor de dicha situación y ha aceptado las condiciones que le ha impuesto Deco en este sentido. Sin embargo, considera que todavía falta completar una plantilla que la temporada pasada se alzó con tres títulos, y que ya no puede contar con el mejor central de la anterior campaña. Los directivos ‘culers’ son sabedores de que falta ponerle la guinda al pastel y ya trabajan en un fichaje que cerraría el capítulo de las llegadas a la ciudad condal.

La demarcación a reforzar, lógicamente, es la del defensor central. El club cuenta con Cubarsí, Araújo, Christensen y Eric García como teóricos centrales del primer equipo. A sabiendas de que el último ha rendido más en otras posiciones, y con el asterisco de que Jules Koundé también podría ocupar dicha posición en un momento dado. No obstante, parece necesaria la llegada de otro central a ‘can Barça’.

Iñigo Martínez, con el Barça / Sport

El perfil

El técnico alemán del Barcelona habría pedido un zaguero de contrastada experiencia en la élite y con calidad para ser un jugador válido para la primer plantilla. Aunque esto choca con la realidad que se vive en los despachos del Spotify Camp Nou, que optan por traer un defensa central con perspectiva de futuro y menor de 23 años; que pueda incluso tener ficha del filial para no asaltar el límite salarial del cuadro barcelonista.

En las últimas horas había salido a la palestra el nombre de Gerónimo Spina, central del Atlético de Madrid 'B', aunque parece que esta opción ya ha sido descartada por el club. Ahora Deco continuará buscando un perfil de defensor que encaje con el míster, la economía, el nivel y los planes del FC Barcelona; que estaría a solo un paso de cerrar su plantilla para la temporada 25/26.