Enzo Raiola, agente de Donnarumma, carga contra el PSG: "Solo se trata de dinero"

Gianluigi Donnarumma tiene pie y medio fuera del Paris Saint-Germain. La relación entre el futbolista y el club lleva varios meses rota después de que ambas partes no llegasen a un acuerdo para la renovación del portero transalpino. Además, la llegada de Lucas Chevalier al club francés no ha hecho más que profundizar la herida.

La ruptura entre ambas partes es tal que el que fue nombrado como mejor portero de la pasada edición de la Champions League, que culminó con el equipo dirigido por Luis Enrique alzando al cielo de Múnich su primera 'orejona', ya se ha despedido de la afición parisina y sus compañeros: "Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no podré formar parte del grupo y contrubuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado", expresó el transalpino a través de un escrito publicado en sus redes sociales.

De manera previa a su comunicado, Luis Enrique tomó la decisión de dejara Donnarumma fuera de la convocatoria de la final de la Supercopa de Europa que PSG y Tottenham disputan esta noche. Además, en la rueda de prensa previa al encuentro que tuvo lugar ayer, el técnico asturiano asumió esta como su responsabilidad.

"Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier. Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100% responsable de esta decisión", estableció el exseleccionador nacional.

Las declaraciones de Raiola

Inmersos en la tensión entre ambas partes, Enzo Raiola, agente del futbolista, habló sobre cómo han vivido esta situación: "Estamos sorprendidos con el PSG. El club ha mostrado cero respeto después de cuatro años juntos".

Acerca de la negociación para la renovación del guardameta italiano, punto de partida de este revuelo, el representante estableció que Donnarumma estaba dispuesto a reducir su salario, pero el PSG volvió a cambiar las condiciones que ambas partes habían acordado. "Consideraremos la situación con nuestro equipo legal", afirmó Raiola.

El futuro de Donnarumma

Ante el micrófono de SkySports, Enzo también fue preguntado sobre el siguiente paso del ex del AC Milan: "Consideraremos soluciones ahora, tal vez en la Premier League haya clubes capaces de pagar lo que es necesario", manifestó el transalpino.

Actualmente, desde Francia informan que Donnarumma y el Manchester City ya habrían iniciado conversaciones para un posible traspaso. El periodista Fabrice Hawkins ha dado a conocer los detalles de la negociación. Y es que el PSG demanda alrededor de 50 millones de euros por el guardameta italiano, una cifra que en Mánchester han considerado "demasiado alta".

Pero el City no ha sido el único que ha opinado sobre el precio en el que la entidad parisina ha tasado a Gianluigi: "El Paris Saint-Germain está pidiendo mucho dinero. Ellos hablan de respeto, pero solo se trata de dinero", concluyó Enzo Raiola.