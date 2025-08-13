La FIFA prohíbe fichar a un equipo nicaragüense por la demanda de un andaluz

El equipo nicaragüense CD Ocotal no podrá inscribir a jugadores nacionales y extranjeros por incumplir una orden de pago del contrato con el técnico andaluz Kevin Vidaña, informó este miércoles la prensa de Nicaragua.

Esa decisión fue tomada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que ordenó a la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) hacer cumplir al CD Ocotal ese castigo.

El entrenador almeriense, que dirigió al CD Ocotal, demandó al equipo nicaragüense por incumplimiento de contrato y la FIFA le dio razón ordenando pagar una suma de dinero, que el club no hizo en tiempo y forma, de acuerdo con el diario La Prensa. El plazo venció el 4 de agosto y el depósito llegó a la cuenta correspondiente cuatro días después, según la información.

El castigo del CD Ocotal estará vigente hasta por tres ventanas (agosto 2025, febrero 2026 y julio 2026) hasta que se pague el saldo correspondiente, que equivale a 2.500 dólares, según publicaron diferentes sitios que dan seguimiento al fútbol nicaragüense.

¿Problemas con el cambio de divisa?

El club informó de que tuvo inconvenientes para efectuar la transferencia el 1 de agosto, en Managua, debido a que era feriado local por las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán. "El depósito se hizo el lunes (4 de agosto) tal y como está en la resolución de FIFA en córdobas (la moneda nacional) y ahora recibimos un reclamo que ese no es el monto. Estamos ajenos al tipo de cambio, en este caso del euro, ya que el pago se hizo a una cuenta en España", explicó una fuente cercana a la directiva del CD Ocotal.

El abogado de Vidaña explicó a la prensa deportiva que el pago tenía que llegar antes del 4 de agosto y apareció reflejado el 8 de este mes. El CD Ocotal participará en la Liga de Ascenso, que arranca este miércoles, pero no podrá contar con nuevos jugadores nacionales ni extranjeros hasta que pague el saldo pendiente.