El Real Madrid compite con media Premier por su mediocentro

LaLiga comienza para el Madrid el próximo martes 19 de agosto, ante Osasuna. Aunque ya han reforzado la plantilla con cuatro fichajes de calidad, todavía parece no haber acabado el capítulo de altas en Chamartín. Todavía sigue faltando el mediocentro, el ‘Kroos’. De acuerdo con esta necesidad, el equipo merengue habría puesto sus ojos en Adam Wharton; aunque tendrá que competir con la élite inglesa si quiere hacerse con sus servicios.

Toni Kroos.jpg / X

¿Cómo es Adam Wharton?

Adam Wharton es un centrocampista del Crystal Palace, que se desempeña principalmente en la demarcación del mediocentro o pivote; aunque sus características no se resumen en los atributos característicos de un ‘5’. Zurdo y protagonista, destaca por ser un gran lanzador; tanto a balón parado como en transición ofensiva. Su capacidad para filtrar rápidamente pases beneficiosos para los atacantes lo convierten en un jugador con unas características muy cotizadas en el fútbol actual: un acelerador del juego.

Además de todo esto, también posee un gran sentido defensivo y posicional, que le permite colocarse de forma correcta y anticipar movimientos y asociaciones rivales. De esta manera, se convierte también en un gran recuperador que pone en marcha lo antes posible el contragolpe. También destaca por su capacidad para centrar y su precisión en los envíos que tienen en área de castigo como destino.

Adam Wharton y Kobbie Mainoo, en un entrenamiento. / John Sibley / Reuters

El Real Madrid extraña un perfil así desde la retirada de Toni Kroos, y la temporada pasada acusó con creces no poder agarrarse a un jugador así para construir su fútbol y poner en situaciones ventajosas a los atacantes. Ahora, tras escaparse el fichaje de Zubimendi y que cada vez es más lejana la opción de Stiller, el mediocentro inglés del Palace es una opción real para el centro del campo merengue.

Competencia en el mercado

Eso sí, los de Xabi Alonso tendrán que pelear de tú a tú en el mercado con equipos del ‘big six’ inglés que también pretenden a Wharton. Liverpool, Manchester United y Manchester City son los principales interesados en la contratación del futbolista. Ni falta hace recordar el poderío económico que manejan los tres conjuntos de la Premier, aunque el Real Madrid tampoco es menos poderoso en ese sentido. El jugador tiene un valor de mercado de 45 millones de euros –según Transfermarkt– y contrato hasta 2029, por lo que la puja por Adam Wharton ya está abierta.