La AS Roma presenta una oferta para fichar a Sancho

La AS Roma ha presentado una oferta para fichar al extremo inglés del Manchester United por 23 millones de euros, según ha informado el periodista Fabrizio Romano. Sancho no cuenta en los planes del entrenador portugués Rúben Amorim y su salida del club de Old Trafford parece inminente. El equipo de la capital de Italia no es el único equipo interesado en el traspaso de Jadon Sancho. Juventus, Inter y Dortmund también han mostrado interés en el extremo derecho pero ninguno ha presentado una oferta oficial como sí lo ha presentado la Roma. El extremo derecho termina contrato en junio de 2026.

El Jadon Sancho llegó a Manchester procedente del Borussia Dortmund por 85 millones de euros. Tras dos temporadas en el conjunto de los ‘Red Devils’ sin mostrar el nivel que demostró en Alemania, el equipo rojo de Manchester lo volvió a ceder al Borussia Dortmund. Con el equipo alemán llegó a la final de la Champions League que finalmente perdió frente al Real Madrid por 0-2, donde Sancho fue titular.

Jadon Sancho con el Borussia Dortmund / X

Tras una buena cesión en Alemania, el extremo inglés seguía sin entrar en los planes del exentrenador del Manchester United y actual entrenador del Bayer Leverkusen, Erik Ten Hag. Por tanto, Sancho puso rumbo a Londres para jugar con el Chelsea con una opción de compra de 25 millones de euros. El conjunto londinense no ejecutó la opción de compra debido a que la temporada del jugador no fue tan buena como se esperaba y no era un fijo para Enzo Maresca. Ahora, tampoco entra en los planes del entrenador del United Ruben Amorim y el conjunto de Manchester ya le habría dicho que se busque una salida.

Cinco millones de comentarios en Instagram

Tras más de cinco millones de comentarios en la última publicación de Jadon Sancho en Instagram de la afición del Besiktas, el inglés habría rechazado salir a la liga turca debido a que quiere quedarse en una de las cinco grandes ligas europeas y, por tanto, habría descartado fichar por el Besiktas, según ha informado el periodista Fabrizio Romano. Parece que finalmente, el extremo inglés va a acabar en el equipo romano porque es el único equipo que ha presentado una oferta oficial y el equipo de la capital italiana ya se habría puesto en contacto con los representantes de Sancho y con el Manchester United.