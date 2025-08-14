Fútbol
Horarios y dónde ver la primera jornada de LaLiga 25/26
La Primera División española comienza este viernes con un Girona - Rayo al que sigue el Villarreal - Oviedo
Esta semana comienza una nueva edición de LaLiga EA Sports. Los aficionados al fútbol español no tendrán que esperar más para ver a sus equipos compitiendo en partidos oficiales, después de un verano marcado por los fichajes y los amistosos de pretemporada. Una campaña de Primera División, la 2025/2026, que tendrá nuevos equipos tras los ascensos de Levante UD, Elche CF y Real Oviedo.
Aunque muchos de los seguidores de todos los clubes que forman la competición acudirán a los distintos estadios para disfrutar del fútbol, la mayoría esperará en su sofá para que empiece el partido en la televisión. Este año, como el pasado, Movistar Plus+ y DAZN cuentan con el grueso de los encuentros en su programación, con una pequeña diferencia respecto a la última campaña. El duelo que daba en abierto GOL Televisión pasa a ser retransmitido en DAZN de forma gratuita.
En cuanto a los días en los que se producirán los partidos, el programa sigue siendo el mismo, con la mayoría de duelos repartidos entre sábado y domingo. Por otro lado, viernes y lunes contarán con algunos encuentros cada jornada. Eso sí, la primera fecha del campeonato contará con horarios más tardíos que de costumbre, debido a las altas temperaturas que se esperan este fin de semana.
La primera jornada
Girona FC - Rayo Vallecano
Los de Míchel se enfrentarán a su ex equipo en el Estadio de Montilivi. El Rayo debuta en liga tras su clasificación a Conference League en el pasado curso.
- Fecha: Viernes, 15 de agosto
- Hora: 19:00
- Televisión: Movistar LaLiga
Villarreal CF - Real Oviedo
Los asturianos visitan La Cerámica en su vuelta a Primera División y lucharán por la victoria contra un Submarino Amarillo de Champions.
- Fecha: Viernes, 15 de agosto
- Hora: 21:30
- Televisión: DAZN
RCD Mallorca - FC Barcelona
Son Moix recibe a los actuales campeones de LaLiga EA Sports en un partido en el que buscarán dar la sorpresa y lograr vencer a los de Hansi Flick.
- Fecha: Sábado, 16 de agosto
- Hora: 19:30
- Televisión: Movistar LaLiga
Deportivo Alavés - Levante UD
Los granotas vuelven a Primera y se enfrentarán al equipo que les privó de ascender en 2023, aunque lo harán en un estadio siempre complicado como es Mendizorroza.
- Fecha: Sábado, 16 de agosto
- Hora: 21:30
- Televisión: DAZN en abierto
Valencia CF - Real Sociedad
Mestalla abre las puertas al primer partido de la temporada ante una Real que busca mejorar su desempeño del curso anterior.
- Fecha: Sábado, 16 de agosto
- Hora: 21:30
- Televisión: Movistar LaLiga
Celta de Vigo - Getafe CF
El equipo gallego quiere repetir su buen año con la clasificación para Europa League, y comenzará recibiendo al rocoso equipo azulón de José Luis Bordalás.
- Fecha: Domingo, 17 de agosto
- Hora: 17:00
- Televisión: DAZN
Athletic Club - Sevilla FC
El nuevo Sevilla de Matías Almeyda visita San Mamés en un partido en el que Nico Williams jugará ante su público tras su renovación.
- Fecha: Domingo, 17 de agosto
- Hora: 19:30
- Televisión: DAZN
RCD Espanyol - Atlético de Madrid
El RCDE Stadium acoge a su equipo en un enfrentamiento en el que catalanes y madrileños contarán con muchas caras nuevas que han llegado este verano.
- Fecha: Domingo, 17 de agosto
- Hora: 21:30
- Televisión: Movistar LaLiga, Movistar+
Elche CF - Real Betis
Los ilicitanos juegan su primer partido en la máxima categoría del fútbol español desde 2023 contra un Real Betis que quiere continuar con el buen juego mostrado en la 24/25.
- Fecha: Lunes, 18 de agosto
- Hora: 21:00
- Televisión: Movistar LaLiga
Real Madrid - CA Osasuna
Xabi Alonso debutará como técnico en LaLiga en el Santiago Bernabéu, que acogerá a los rojillos en el último enfrentamiento de la primera fecha.
- Fecha: Martes, 19 de agosto
- Hora: 21:00
- Televisión: DAZN
