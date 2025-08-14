El futbolista Diogo Jota y su hermano fallecen en un accidente de tráfico en Zamora

Un accidente ocurrido durante la madrugada en la A-52 a la altura de Cernadilla (Zamora), ha dejado dos víctimas mortales, la del jugador del Liverpool de la Premier inglesa y su hermano André, también futbolista en el Penafiel portugués, de 28 y 26 años, respectivamente. Según las primeras informaciones facilitadas desde el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el Lamborghini en el que viajaban se habría salido de la vía y habría comenzado a arder. El reventón de un neumático ha sido la causa más probable del siniestro, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno, que también ha señalado que el vehículo estaba realizando un adelantamiento.

Debido a la voracidad de las llamas en los primeros instantes, ha sido necesaria la intervención de varios efectivos del Parque de Bomberos de la cercana localidad de Rionegro del Puente, tal y como han explicado también desde la administración provincial. Pese a sus esfuerzos y al trabajo del personal sanitario desplazado hasta la A-52 a su paso por la comarca de Sanabria, no ha sido posible salvar la vida de los dos jóvenes que viajaban en el vehículo, con edades de 26 y 28 años. En cuanto al incendio, que se llegó a propagar a la vegetación colindante, fue extinguido rápidamente por los medios allí desplegados.

Coche en el que viajaba Diogo Jota y su hermano. / Redacción

Diogo José Teixeira da Silva, conocido deportivamente como Diogo Jota, es un futbolista portugués que juega como delantero en el Liverpool F. C. de la Premier League de Inglaterra. Milita en el Liverpool y en la selección nacional portuguesa y su hermano André Silva juega en el Penafiel de la segunda división lusa. Formado en el Paços de Ferreira, Diogo Jota fichó por el Atlético de Madrid en 2018,desde donde fue cedido al Oporto. Su salto al fútbol inglés se produjo en el Wolverhampton Wanderers Football Club desde donde llegó al Liverpool en 2020.

Según Transfermarkt, la cotización de Diogo Jota en el mercado había alcanzado los 60 millones de euros en 2022, aunque en los dos últimos años se estabilizó en torno a los 40 millones, debido a las lesiones y la alta competencia en el ataque del Liverpool. Aun así, su valor real en el mercado, estimado por otras plataformas como FootballTransfers, oscilaba entre los 52 y los 64 millones de euros.

En Anfield disputó 123 partidos de Premier League, firmando 47 goles y convirtiéndose en una de las piezas clave en el ataque de Jürgen Klopp primero, y luego de Arne Slot.

Carretera en la que han fallecido Diogo Jota y su hermano tras un accidente de tráfico. / Redacción

Formado en la cantera del Paços de Ferreira y curtido en el Oporto y el Atlético de Madrid, fue en el Wolverhampton donde Diogo Jota se consolidó como un delantero total. En 2020, el Liverpool invirtió cerca de 45 millones de euros en su fichaje. Una apuesta ambiciosa que se justificó con goles, entrega y polivalencia.

Diogo había contraído matrimonio hace solo una semana con Rute Cardoso, con quien ha tenido tres hijos: "Un día que nunca olvidaré", escribió ayer mismo el jugador en su cuenta de Instagram en la que incorporó una foto de la boda.

Hasta el momento, el Liverpool no se ha ha hecho eco del fallecimiento en sus redes sociales y web.