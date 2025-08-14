Erik Lamela volverá al Sevilla FC de la mano de Almeyda

Erik Lamela está muy cerca de volver al Sevilla Fútbol Club, aunque no lo hará como jugador. El argentino ha rescindido el contrato que le vinculaba al que ya es su último club como futbolista, el AEK Atenas, y ha decidido retirarse. De todas formas, su futuro no está muy alejado del mundo del fútbol, ya que está a un paso de unirse a uno de sus ex equipos como parte del cuerpo técnico. Lo hará de la mano de Matías Almeyda, que debutará como entrenador del conjunto hispalense en LaLiga EA Sports, y que podrá contar con alguien que conoció el equipo desde dentro.

Con 33 años cumplidos en marzo, la decisión de colgar las botas es algo sorprendente. Sobre todo porque hace un par de años seguía disputando partidos en Primera División e incluso jugó encuentros en la máxima competición de clubes en Europa, la Champions League, de la mano de los de Nervión. En cualquier caso, una temporada en Grecia le ha bastado para decir adiós a su carrera dentro del terreno de juego y centrarse ahora en la vida desde el banquillo.

Erik Lamela dio los tres puntos al Sevilla en el minuto 93. / EP

Buen recuerdo en Sevilla

En el Ramón Sánchez Pizjuán, los aficionados del equipo guardan un buen recuerdo del que fuera internacional con Argentina. Campeón de la Europa League en el curso 2022/2023, Lamela fue autor de uno de los goles más importantes en el camino hacia el título. En la vuelta de las semifinales ante la Juventus de Turín, el atacante anotó un tanto de cabeza y repartió una asistencia que llevaron al Sevilla a la final de Budapest, en la que terminarían imponiéndose a la Roma en la tanda de penaltis.

Situación complicada

Sin embargo, la situación del club no es ni de lejos parecida a la que se vivía en 2023. Después de dos años en los que los hispalenses han estado más cerca del descenso que de Europa, Matías Almeyda y sus asistentes tendrán que dar lo mejor de sí para sacar adelante la temporada. Además, la incapacidad para inscribir a algunos de sus futbolistas está obligando al Sevilla a vender a jugadores importantes como Loïc Badé, que pondrá rumbo a Italia o Alemania para marcharse de la entidad, lo que complica aún más las cosas.