El Manchester City rechaza una oferta de 70 millones de euros por Savinho
El extremo brasileño es un objetivo prioritario para el Tottenham de Thomas Frank pero el Manchester City no lo quiere vender barato
El Manchester City ha rechazado una oferta de 70 millones de euros por el exjugador del Girona Savinho, según ha informado el periodista brasileño Cahê Mota. El futbolista busca una salida del conjunto ‘citizen’, entrenado por Pep Guardiola. En la pasada campaña, no tuvo los minutos que le hubiera gustado tener al brasileño. Además, al final de esta temporada se disputa el mundial y Savinho sabe que sería un fijo en el equipo entrenado por Thomas Frank. Esto aumentaría las posibilidades de ir convocado al mundial con la selección brasileña, dirigida por el exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti.
Hasta el momento, solo seis fichajes han superado los 70 millones de euros en el mercado europeo: Wirtz (125 millones de euros) y Ekitiké (80 millones de euros) por el Liverpool, Sesko (76,5 millones de euros), Mbeumo (75 millones de euros) y Matheus Cunha (74,2 millones de euros) por el Manchester United, y Osimhen (75 millones de euros) por el Galatasaray. Si las negociaciones entre el City y el Tottenham avanzan, Savinho pasará a ser una de las ventas más caras de este verano.
El papel de Savinho en el Manchester City
Savinho llegó al Manchester City como una joven promesa con gran proyección. Su habilidad en el 'uno contra uno', su velocidad y su capacidad para desequilibrar por banda le han convertido en un jugador muy seguido por varios clubes europeos. Sin embargo, la alta competencia en la plantilla dirigida por Pep Guardiola ha limitado sus oportunidades de consolidarse como titular.
El jugador brasileño considera que en el Tottenham podría encontrar un escenario más favorable para tener protagonismo inmediato y continuar su progresión. Thomas Frank ha dejado claro que su incorporación sería clave para reforzar la parcela ofensiva, aportando frescura y verticalidad.
Un movimiento clave antes del arranque liguero
El interés del Tottenham llega en un momento estratégico: a pocos días del inicio de la Premier League, el club londinense busca cerrar incorporaciones que eleven el nivel de la plantilla desde el primer partido oficial. Savinho figura en la parte alta de su lista de prioridades, lo que ha acelerado las conversaciones con el Manchester City. El traspaso dependerá de que ambas entidades alcancen un acuerdo económico satisfactorio y de que el jugador dé el visto bueno definitivo. De concretarse, Savinho afrontaría un nuevo reto en la Premier League, pero con un rol más protagonista y en un proyecto que apuesta por su talento.
