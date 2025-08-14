"Si quieres seguir chupando del bote, hay que aceptar lo de Miami, pero no me gusta"

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, se posicionó en contra de la disputa en Miami del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Barcelona, pero reconoció que no entra "en la hipocresía" porque quiere "seguir en la rueda de entrenar en la élite", donde aseguró que cobran "salarios indecentes".

"No me gusta, esto es como lo del calor, no me gusta jugar con 38 grados y tampoco que se lleve un partido al extranjero, pero no entro en la hipocresía de decir que es una vergüenza", opinó en rueda de prensa.

"Porque entonces salte de esta rueda a la que perteneces y de la que no te quieres salir. Soy entrenador de Primera división, cobramos salarios indecentes para lo que hacemos y no te quieres ir. Está bien decir que no te gusta pero pertenecemos a la industria", añadió.

Para el técnico del Rayo Vallecano "no es adecuado jugar en Miami", pero es un peaje que los clubes y jugadores de LaLiga EA Sports deben de asumir. "Si quieres seguir cobrando y chupando del bote hay que aceptarlo".