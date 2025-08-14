El troleo de Mastantuono al Real Madrid en su presentación

Franco Mastantuono es argentino, con todo lo que ello supone. Es decir, profesa respeto y admiración por Di Stéfano, ex de River, como él, quien se convirtió en una estrella imborrable del Madrid. Y también considera a Messi como "el mejor jugador del mundo". La razón, tan sencilla como contundente: "Soy argentino". Así lo dejó claro en su presentación como nuevo jugador del conjunto blanco el día que cumplió 18 años. El suyo, un ejercicio de 'cancherismo', el modo en que su país entienden el fútbol, donde cuenta, entre sus referentes, con Luis Enrique, al que agradeció su llamada en el intento de llevárselo al PSG. Finalmente, la línea telefónica a la que le dio el 'sí' fue la de Xabi Alonso, su nuevo técnico, y con el que también conversó antes de decidirse.

La vida ha cambiado radicalmente para Franco Mastantuono en el último año. El argentino alcanzó la mayoría de edad en su presentación como jugador del Real Madrid. Una operación que empezó a tomar forma hace meses y concluyó este verano. Antes, debut con la selección absoluta de Argentina y consolidación como estrella de River Plate. El suyo, un movimiento mediático y de presente con 18 años recién cumplidos que ha causado furor en su país. El primer albiceleste en 15 años que firma por el conjunto blanco (el último fue Di María en 2010). Lo hace con el '30' a la espalda, el dorsal que ya llevaba en Argentina, y desde el que buscará un puesto en un once de alta competencia.

La llamada y el respeto por Luis Enrique

"Van a tener un hincha en la cancha", declaró Mastantuono en su puesta de largo con el club blanco, quien no fue fiel a sus nuevos colores en su presentación, aunque sí a su tierra natal y a lo que siente: "Para mí Messi es el mejor del mundo, soy argentino y para mí el mejor es él". Sus primeras palabras en Valdebebas fueron una lección de 'cancherismo', la nacional forma de entender el fútbol en Argentina, que pasa por el sentimiento que ahora espera traducir en hechos. Mastantuono tendrá obligaciones inmediatas, a pesar del número de canterano que porta. La prueba está en los 63,2 millones que ha abonado el Madrid por la mayor transferencia del fútbol argentino.

"El '30' se lo pedí al presidente. Es muy especial para mí. Lo venía usando en River. Lo aceptó. Me ilusionaba seguir usándolo", aseguró sobre uno de los detalles más simbólicos de su llegada. "Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta", aseguró el nuevo jugador del Madrid, prolongando su discurso 'canchero'. Lo hizo ante su familia y amigos, que le acompañaron en un día por el que Mastantuono apostó tras rechazar al PSG. Una llamada de Xabi Alonso, según él mismo confesó, fue decisiva para dar el 'sí' a un equipo que ya había conversado con él la temporada pasada.

"Es verdad que varios equipos se interesaron en mí. Todo mi respeto para ellos. Es muy lindo. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche en la Supercopa. Es un gran entrenador. Lo demostró y mi respeto y agradecimiento", aseguró. Mastantuono renovó con River para dejar la mayor cantidad posible en el equipo del que es aficionado, aunque ahora decida ponerse la camiseta de hincha del Madrid. "Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol", le presentó Florentino Pérez, quien puso énfasis en la relación histórica que mantiene el equipo 'Millonario' con el blanco: "Tenemos una vinculación histórica y sentimental. Nuestro siempre y querido Alfredo Di Stefano labró el camino para hacer al club uno de los más grandes del mundo".

"Quiero que los aficionados se sientan orgullosos"

El fichaje de Mastantuono con el '30' deja una ficha libre en el Madrid de las 25 disponibles. Una bala en la recámara para el final de mercado, con opciones desplegadas sobre la mesa como la de Ibrahima Konaté. "Cuando se hizo oficial mi fichaje por el Madrid, mi cabeza estaba puesta en River. Cuando llegué aquí me enfoqué en el club más grande", aseguró a los medios el nuevo jugador madridista, quien se definió como "un futbolista zurdo, siempre tirado por la derecha. Lo que aseguro es que voy a dejar todo de mí para ayudar al equipo".

Mastantuono viene con la lección sentimental aprendida, como se vio en prácticamente todas sus respuestas. "Para mí fue muy importante que Xabi Alonso mostrase esa confianza en mí. Supuso mucho, por la forma en que lo hizo", desveló el jugador número 13 que ha vestido la camiseta del Madrid y de River. "Messi significó mucho para el Barça y los argentinos que lo vimos jugar. En mi opinión, estoy en el club más grande, así es la historia. Vengo a hacer mi camino. Quiero, sobre todo, que los fans se sientan orgullosos", dijo el argentino, desviando las comparaciones sobre su ídolo, palabras mayores para él, incluso en la casa de su eterno rival.

"Me manejo con tranquilidad como fui siempre. No hay que mentir. Trato de sentirme siempre de la misma manera. Entiendo la exposición de un futbolista y mucho más en el Madrid, pero vengo de River, un club con mucha popularidad. Es parte de mi trabajo", dijo un jugador que dice haber crecido viendo a su nuevo equipo "ganando muchas Champions". Uno de los objetivos que buscará Mastantuono, al igual que el Mundial con Argentina. El '30', dorsal con el que también debutó Messi en el Barça, asegura venir sin exigencias, pero sabe que la baja de Bellingham le abre una ventana de oportunidad. El suyo, un camino propio, pero profundamente marcado por los ídolos y enemigos de un Madrid que busca coser las heridas de la pasada temporada con sastres como el de Azul, el 'pibe' que soñaba con ser tenista y que ahora buscará un 'ace' en su estreno en el Bernabéu.