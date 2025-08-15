"En el Arsenal no sólo se busca talento, también buenas personas"

El español Mikel Merino, centrocampista del Arsenal, afirmó que una de sus prioridades en la pretemporada ha sido facilitar la adaptación de los nuevos fichajes, subrayando que en el club no sólo se valora la calidad futbolística, sino también el factor humano.

"Los nuevos son chicos agradables y se integrarán muy pronto. Están haciendo todo lo posible por aprender el idioma. No solo destacan por su talento, sino también por ser grandes personas. Eso es lo que representa este club: no sólo tener buenos jugadores, sino también buenas personas que creen el mejor ambiente posible para todos", declaró el navarro en declaraciones difundidas por la entidad londinense en la que ensalzó la actitud del equipo durante toda la pretemporada. "Hemos trabajado mucho y nos hemos preparado mental, táctica y técnicamente. La mente está despejada, el cuerpo listo y tengo muchas ganas de que llegue primer partido de la temporada", expresó.

El Arsenal arrancará la Premier League este domingo visitando al Manchester United, en un debut exigente para un conjunto que ha sido subcampeón en las últimas tres ediciones.

El centrocampista navarro de 29 años, que llegó el pasado verano procedente de la Real Sociedad, afronta su segunda temporada en el Arsenal tras anotar nueve goles en todas las competiciones y haber jugado incluso como delantero en algunos partidos. "Mi enfoque es rendir al máximo y hacer bien las cosas simples. Si dominas lo básico, lo grande llegará. Esa es mi mentalidad: construir desde lo esencial y, si hago mi trabajo, los goles vendrán", explicó.

Cada vez más españoles en el Arsenal

Este verano, el vestuario ha sumado más acento español con las incorporaciones de Martín Zubimendi, Cristhian Mosquera y Kepa Arrizabalaga: "David (Raya) y yo somos los veteranos españoles del grupo. Queremos ayudarles en todo lo que podamos. Cuando llegué, aprecié mucho que David me echara una mano para instalarme rápido", recordó.