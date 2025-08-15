El CTA publica los criterios para evaluación y clasificación de los árbitros

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) publicó este viernes la círcular por la que, para "garantizar la transparencia, la objetividad y la meritocracia en la gestión arbitral", establece los criterios para la evaluación y clasificación de los colegiados y asistentes de Primera y Segunda y el cuerpo específico de VAR durante la temporada 2025-2026.

El nuevo CTA indica que "se estima necesaria la realización de un modelo estructurado y ponderado para la clasificación de árbitros y árbitros asistentes basado en la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)".

El sistema de valoración para árbitros y asistentes se estructura en cuatro áreas esenciales: evaluación físico-técnica (15 %); del Oficial Informador con asistencia de IA (45 %), del TV observer analista (20 %) y de la Comisión técnica (20 %).

El de los árbitros VAR PRO también se estructura en cuatro áreas: evaluación de informes (20 %), fiabilidad en la toma de decisiones (55 %), exámenes, test y pruebas complementarias (5 %) y de la Comisión Técnica (20 %).

Esta última, junto con la presidencia del CTA, "considera que la puesta en marcha de un modelo de evaluación estructurado y ponderado, que combine parámetros objetivos con la valoración técnica cualificada, constituye un avance fundamental para reforzar la transparencia, la meritocracia y la objetividad en el arbitraje español".

"Este sistema aspira a que cada árbitro conozca con claridad qué se espera de su actuación y cómo será valorada, fomentando así la confianza en los procesos de clasificación y la motivación para alcanzar los más altos estándares profesionales", añade la circular.

En ella también se precisa que la campaña 2025-2026, que comienza este viernes, "debe entenderse como una etapa de transición en la que se pondrán a prueba los distintos elementos que conforman el modelo, ajustando las ponderaciones, perfeccionando los procedimientos y validando el uso de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial, siempre supervisada por expertos humanos". "Este proceso permitirá integrar de forma coherente los datos objetivos, las observaciones técnicas y las valoraciones complementarias, asegurando que las calificaciones sean consistentes y estén respaldadas por evidencias verificables", entiende.

Un año para ejecutar el cambio por completo

"Durante esta fase inicial, la Comisión Técnica se compromete a revisar de manera continua los resultados y a introducir las mejoras necesarias, con el propósito de llegar al inicio de la temporada 2026-2027 con un modelo plenamente definido, estable y operativo. El objetivo final es disponer de un sistema que garantice la equidad en las decisiones, respalde la detección y promoción del talento, justifique de manera objetiva las designaciones y fomente una cultura de mejora continua en todo el colectivo arbitral. Con ello, se busca consolidar un arbitraje moderno, respetado y profesional, en el que el reconocimiento del mérito individual y el compromiso con el grupo sean la base de su crecimiento y prestigio", asegura la circular del CTA que preside Francisco Soto.