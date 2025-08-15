El CTA publica los criterios para evaluación y clasificación de los árbitros

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) publicó este viernes la círcular por la que, para "garantizar la transparencia, la objetividad y la meritocracia en la gestión arbitral"

Hérnandez Hérnandez, árbitro de Primera División, recurre al VAR en el último clásico liguero.

Hérnandez Hérnandez, árbitro de Primera División, recurre al VAR en el último clásico liguero.

Agencias

EFE

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) publicó este viernes la círcular por la que, para "garantizar la transparencia, la objetividad y la meritocracia en la gestión arbitral", establece los criterios para la evaluación y clasificación de los colegiados y asistentes de Primera y Segunda y el cuerpo específico de VAR durante la temporada 2025-2026.

El nuevo CTA indica que "se estima necesaria la realización de un modelo estructurado y ponderado para la clasificación de árbitros y árbitros asistentes basado en la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)".

El sistema de valoración para árbitros y asistentes se estructura en cuatro áreas esenciales: evaluación físico-técnica (15 %); del Oficial Informador con asistencia de IA (45 %), del TV observer analista (20 %) y de la Comisión técnica (20 %).

El de los árbitros VAR PRO también se estructura en cuatro áreas: evaluación de informes (20 %), fiabilidad en la toma de decisiones (55 %), exámenes, test y pruebas complementarias (5 %) y de la Comisión Técnica (20 %).

Esta última, junto con la presidencia del CTA, "considera que la puesta en marcha de un modelo de evaluación estructurado y ponderado, que combine parámetros objetivos con la valoración técnica cualificada, constituye un avance fundamental para reforzar la transparencia, la meritocracia y la objetividad en el arbitraje español".

"Este sistema aspira a que cada árbitro conozca con claridad qué se espera de su actuación y cómo será valorada, fomentando así la confianza en los procesos de clasificación y la motivación para alcanzar los más altos estándares profesionales", añade la circular.

En ella también se precisa que la campaña 2025-2026, que comienza este viernes, "debe entenderse como una etapa de transición en la que se pondrán a prueba los distintos elementos que conforman el modelo, ajustando las ponderaciones, perfeccionando los procedimientos y validando el uso de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial, siempre supervisada por expertos humanos". "Este proceso permitirá integrar de forma coherente los datos objetivos, las observaciones técnicas y las valoraciones complementarias, asegurando que las calificaciones sean consistentes y estén respaldadas por evidencias verificables", entiende.

Noticias relacionadas y más

Un año para ejecutar el cambio por completo

"Durante esta fase inicial, la Comisión Técnica se compromete a revisar de manera continua los resultados y a introducir las mejoras necesarias, con el propósito de llegar al inicio de la temporada 2026-2027 con un modelo plenamente definido, estable y operativo. El objetivo final es disponer de un sistema que garantice la equidad en las decisiones, respalde la detección y promoción del talento, justifique de manera objetiva las designaciones y fomente una cultura de mejora continua en todo el colectivo arbitral. Con ello, se busca consolidar un arbitraje moderno, respetado y profesional, en el que el reconocimiento del mérito individual y el compromiso con el grupo sean la base de su crecimiento y prestigio", asegura la circular del CTA que preside Francisco Soto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents