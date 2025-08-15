Hansi Flick expresa su decepción con la directiva del Barça por las inscripciones

A falta de poco más de 24 horas para el estreno liguero del FC Barcelona en Son Moix, que tendrá lugar este sábado 16 de agosto a partir de las 19:30 horas, el conjunto azulgrana no han inscrito a ninguno de sus dos fichajes. La dirección deportiva que encabeza Deco hace frente a horas clave en las oficinas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para que no se repita el 'caso Olmo y Pau Víctor'.

Joan García y Marcus Rashford han sido los dos únicos refuerzos que ha efectuado el Barça en la presente ventana de traspasos pero, por el momento, ninguno de los dos podría viajar a la isla si la entidad 'culé' no los inscribe durante las próximas horas.

El portero catalán es el que más opciones tiene de estar en Son Moix, ya que LaLiga ha 'dado el ok' al parte médico que confirmaba que la lesión de Marc André Ter-Stegen era de larga duración, por lo que el club podrá utilizar el 80% del salario del guardameta alemán para inscribir al ex del RCD Espanyol. De hecho, estaba previsto que el que ha sido el primer refuerzo cule fuese inscrito ayer.

La situación de Marcus Rashford, en estos momentos, está en manos de la institución que preside Javier Tebas. Y es que, el FC Barcelona presentó el miércoles un aval de siete millones de euros con el fin de aumentar el límite salarial de la plantilla y poder cumplir la regla 1:1 en el caso de que el auditor no cumpute la palanca de 100 millones de euros procedente de los asientos VIP del Camp Nou.

La opinión de Hansi Flick

Hansi Flick, en la previa del encuentro ante el RCD Mallorca, ha sido preguntado por las inscripciones. "Esta es la situación, no es algo que me haga estar contento pero confío en el club", ha manifestado el técnico alemán.

Además, ha sido paciente y ha mandado un mensaje de tranquilidad: "Hay que esperar a mañana. Ocurrió lo mismo el curso pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer. En lo demás, confío en el club", ha recalcado Flick.