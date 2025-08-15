Sorpresa en Mónaco con Ansu Fati y Paul Pogba

El AS Monaco se estrena en la Ligue 1 McDonald's este sábado 16 de agosto a partir de las 19 horas. El Stade Louis II recibirá al Le Havre en la primera fecha de la máxima categoría del fútbol francés. La afición del principado había marcado esta fecha en el calendario, ya que estaba previsto que dos de los fichajes más ilusionantes que han llegado en este mercado para reforzar la plantilla que dirige Adi Hütter, Ansu Fati y Paul Pogba, debutaran con la camiseta blanquirroja, pero los fans tendrán que esperar hasta, al menos, la próxima jornada.

En la previa del encuentro entre el Monaco y el Le Havre, el técnico austriaco compareció ante los medios, pero no lo hizo solo, ya que estuvo acompañado de Lukás Hradecký, la más reciente incorporación de la entidad del principado, que ha pagado una cifra cercana a los tres millones de euros para hacerse con los servicios del veterano guardameta finalndés, procedente del Bayer Leverkusen.

Ansu Fati y Paul Pogba han sido los nombres más sonados de este mercado para los fans del equipo monegasco. El atacante español llegó en calidad de cedido, bucando nuevos retos y regularidad tras su escasa particicipación la temporada pasada a las órdenes de Hansi Flick. El centrocampista francés, por su parte, ha llegado libre tras cumplir una sanción de 18 meses sin competir debido a su positivo en testosterona.

El motivo de su ausencia

En la rueda de prensa previa al debur en liga, Adi Hütter confirmó que tanto Pogba como Fati verán el partido desde la grada. El motivo de su ausencia es que el técnico austriaco ha considerado que "todavía no están listos para volver a la competición".

Pese a ello, el entrenador del conjunto monegasco ha dado pistas sobre cuándo podrán estar disponibles: "Ansu está más cerca que Paul, dado que lleva entrenando con nosotros más de una semana. Paul, por su parte, sigue su programa de rehabilitación y progresa día a día. Incluso calentó con el equipo hoy. Pero tenemos que cuidarlo, protegerlo, y si todo va bien, quizás en dos semanas pueda entrenar con el grupo", ha dado a conocer Hütter.

Además, sobre el que fue campeón del mundo con la Selección francesa en el Mundial de Rusia, Hütter ha recalcado el papel de Pogba en la plantilla: "Aporta muchísmo. Aunque no le resulte fácil ver a sus compañeros entrenar sin él. Pero es importante por su personalidad y su gran experiencia", ha reconocido.