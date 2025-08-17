Un Getafe en cuadro amarga el estreno del Celta

Un Getafe heroico anuló al 'EuroCelta' en el debut liguero, liderado por el nigeriano Christantus Uche, asistente en el primer gol de su compañero Adrián Liso y demoledor en el segundo, y las decisivas paradas de David Soria.

El Celta fue un equipo reconocible, pero le faltó ritmo en el pase y, sobre todo, profundidad por las bandas. Su fútbol pasa por llevar el balón de lado a lado hasta encontrar una fisura en la defensa rival. En el debut liguero no encontró esa fluidez que le caracterizó el curso pasado, sobre todo porque el Getafe defendió en bloque para evitar que Aspas, Mingueza y Jutglà entrasen en juego.

El muro azulón desactivó al equipo de Claudio Giráldez, que sólo tuvo una ocasión clara en el primer acto. Fue después de que Mingueza encontrase el espacio para colocar el balón a la espalda de los centrales. Por ahí apareció Aspas, pero su picada la desvió un seguro David Soria.

Antes lo había probado Ferran Jutglà, con un remate tras una falta lateral colgada por Mingueza. El internacional español apareció en todas las jugadas de peligro del Celta. Suyo, además, fue el remate desde la frontal que levantó a los aficionados de sus asientos a la media hora de juego.

El Getafe se presentó en Balaídos bajo mínimos. Bordalás no pudo contar con seis de sus fichajes -Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Neyou y Javi Muñoz- al no poder ser inscritos. Tampoco con el sancionado Domigos Duarte ni el lesionado Borja Mayoral.

Pero ni así exhibió debilidad. Fue fiel a su estilo. Un bloque rocoso y con las ideas claras. Incluso por momentos quiso tener el balón. En el primer tiempo apenas generó peligro, pero enmudeció al celtismo con el disparo desde la frontal de Arambarri (min.13) y un acrobático remate del nigeriano Uche al filo del descanso.

El inicio del segundo tiempo agigantó todavía más el problema celeste. Uche, al que Ángel Torres intentará retener pese al interés de varios clubes ingleses, regaló el gol al debutante Adrián Liso después de ganarle el duelo a Marcos Alonso.

El 0-1 obligó a Giráldez a mover ficha. Bryan Zaragoza, Jones El-Abdellaoui y Hugo Sotelo entraron en escena. Poco después lo hizo Borja Iglesias. El Celta estaba revolucionado. Por momentos también desquiciado por las reiteradas pérdidas de tiempo de su rival, que había renunciado ya al ataque.

Pese a ello, su imagen mejoró. Los cambios le dieron otro aire. Jones era un puñal por la banda derecha. Y Bryan Zaragoza mostró su verticalidad en una acción que Aspas no acertó a finalizar por escasos centímetros. El capitán, en apenas cinco minutos, rozó la igualada con dos disparos que sacó David Soria.

Pero cuando mejor estaba el Celta, llegó la sentencia. Uche, un centrocampista reconvertido a delantero, dejó en evidencia a los jóvenes defensas Javi Rodríguez y Yoel Lago con su potencia, antes driblar al rumano Ionut Radu para celebrar su primer gol del curso, quizás el último con el Getafe por el interés de la Premier.