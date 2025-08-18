El central de la Serie A que ofrecen al Barça
El polivalente defensor no entra en los planes del club interista
Joan García, Rashford y Bardghji; estas han sido las nuevas altas del Barcelona en lo que llevamos de mercado estival. Ahora, con la plantilla casi cerrada y en el proceso de sustituir a Íñigo Martínez, desde Milán ofrecen a Pavard al Barça. Sin embargo, la llegada del francés se antoja complicada; Laporta todavía tiene pendiente inscripciones y el jugador del Inter no es el perfil que se estaría buscando desde ‘can Barça’.
Campeón del mundo y de Europa, Benjamin Pavard es uno de esos defensores modernos que combinan polivalencia y calidad para sacar el balón jugado. Este tipo de jugadores que pueden ocupar varias posiciones son muy cotizados en el mercado de hoy en día, solo hace falta fijarse en jugadores de la plantilla del Barcelona como Koundé o Eric García, de características similares en cuanto a lo posicional. De hecho, Flick ya conoce a la perfección a Pavard, cuando estuvo a sus órdenes en el último Bayern de Múnich que salió campeón continental.
Mucha plancha
No obstante, desde el Camp Nou tienen otras prioridades. Algunas inscripciones como la de Szczesny o Marc Bernal todavía están pendientes, por lo que es complicado pensar que el club se aventuraría a realizar los malabares salariales necesarios para inscribir a Pavard. Su agente, Pini Zahavi —también lo es del propio Flick y de Lewandowski— se habría reunido con el presidente ‘culer’ hace tan solo unos días, en la ciudad condal. Quién sabe si con el objetivo de acercar al lateral/central al Barcelona.
Situación
Desde el Inter le buscan una salida: quieren desprenderse de su salario y buscan amortizar una compra que en su día les supuso un desembolso de 30 millones de euros. Existe el interés del Neom SC, club saudí que está experimentando un auge que va de la mano con el resto de clubes de la península arábiga. Aunque el jugador no está de acuerdo con dicho destino. Benjamin Pavard optaría por declinar la millonaria oferta saudí en favor de buscar un gran club europeo que le permita seguir disputando la Champions League.
Pero parece ser que la opción de jugar de azulgrana se va alejando para el jugador interista, que ve como desde Barcelona estarían centrando la búsqueda en un central de perfil zurdo y, a ser posible, con ficha del filial para que no afecte de forma directa en la masa salarial del club de cara a la temporada 25/26.
