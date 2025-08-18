Oficial: Rafa Mir refuerza la delantera del Elche

Otra oportunidad para Rafa Mir. El delantero murciano que la temporada pasada defendió la camiseta del Valencia CF, aunque de manera poco exitosa, inica una nueva etapa en su carrera. Pese a tratar de aferrarse al Sevilla FC, que no contaba con él para su nuevo proyecto, el exvalencianista ha llegado a un acuerdo para reforzar la parcela ofensiva del Elche CF, al que llega cedido por una temporada.

Fue anoche, a apenas 24 horas para el regreso del club ilicitano a la máxima categoría del fútbol español, cuando la entidad franjiverde anunció la incorporación de Mir. De esta manera, el ariete se ha convertido en el octavo refuerzo del Elche para esta 2025/26 tras las llegadas de: Germán Valera, Alejandro Iturbe, Léo Pétrot, Álvaro Rodríguez, Víctor Chust, Martim Neto y Federico Redondo.

En esta nueva aventura el delantero murciano busca redimirse de sus últimas temporadas, revalorizarse y ser clave en el ataque de un equipo que va a necesitar de su participación ofensiva para tratar de mantener la categoría. El Elche apuesta por un delantero con experiencia tanto en la Primera División nacional como en la Premier League.

En Elche esperan a otro nueve

Rafa Mir, cuyo préstamo incluye una opción de compra que la entidad valenciana podrá ejecutar, se espera que no sea el último atacante en aterrizar en la ciudad alicantina. Según ha dado a conocer Fabrizio Romano, el Elche habría llegado a un acuerdo con André Silva para que el delantero portugués se convierta en la novena incorporación del conjunto dirigido por Eder Sarabia.

El internacional luso llegará procedente del RB Leipzig, donde milita desde el verano de 2021, aunque en el mercado invernal llegó cedido al Werder Bremen. Silva, que ya conoce de primera mano LaLiga tras su paso por el Sevilla en la 2018/19 y por la Real Sociedad durante la 2023/24, iniciará su tercera etapa en España con el objetivo de darle un salto de calidad al ataque del conjunto franjiverde.