La hoja de ruta para David Alaba

David Alaba recaló en el Real Madrid en el verano de 2021, como agente libre y tras haber jugado más de diez años en el Bayern de Múnich. En su primera temporada como blanco salió campeón de LaLiga y Europa y se consagró como uno de los líderes de la zaga madridista. Sin embargo, ahora, debido a las múltiples lesiones que lleva arrastrando más de un año, ha perdido protagonismo y ya no se considera una de las piedras angulares del proyecto.

No es precisamente un veterano de guerra. Alaba tiene 33 años y todavía podría dejar varias temporadas de nivel en la élite. No obstante, su reciente lucha a capa y espada con las lesiones le ha apartado de una continuidad que puede afectar directamente a su rendimiento dentro del campo. Hace más de un año sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, en la que también se vio afectado el cartílago de la rodilla y el menisco, que posteriormente también se rompió. Sin duda, un cúmulo de desgracias físicas que han hecho que no pudiera estar disponible durante un largo periodo de tiempo.

David Alaba of Real Madrid warms up during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Santiago Bernabeu stadium on February 23, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 23/02/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Girona FC - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La situación del jugador

Entre las lesiones y la edad, se presupone que Alaba ha perdido muchas facultades para ejercer según qué labores propias de un central: desde corregir errores, pasando por las permutas y hasta correr para defender a campo abierto. Ni falta hace decir que todavía sería mucho más costoso para el jugador ocupar la posición de lateral izquierdo, la otra gran demarcación en la que ha jugado durante el grueso de su carrera futbolística.

El salario de Alaba es elevado, más de 22 millones de euros brutos. Esto hace que el Real Madrid vea con buenos ojos que el jugador salga del club, liberando masa salarial. Pero desde Chamartín saben que esto se antoja complicado, debido a las circunstancias físicas y condiciones económicas del jugador. Por lo que probablemente han de asumir su continuidad en el club y buscarle un rol en el que pueda sumar al colectivo. Ahí es donde entra en juego Xabi Alonso.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, durante la rueda de prensa en Valdebebas / Chema Moya / EFE

El plan de Xabi

El tolosarra no vería con malos ojos situar a David Alaba en el centro del campo. Su buen pie y correcta interpretación del juego hacen más que posible que el austriaco ocupe el carril central madridista. De hecho, no sería la primera vez que se desenvuelve en esas alturas; con el Bayern y, especialmente, con la selección de Austria ha jugado partidos completos como centrocampista y siendo dominador del juego de su equipo. Para más inri, la llegada del mediocentro puro al Real Madrid se está demorando, tanto que parece que ni va a suceder. Esto sería otro motivo más para que Xabi Alonso le dé la alternativa a Alaba en el centro del campo merengue.