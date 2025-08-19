El primer lío para el Madrid: ¡Osasuna planea denunciar alineación indebida!

El debate sobre la inscripción de Franco Mastantuono vuelve a encenderse horas antes del debut del Real Madrid en LaLiga frente a Osasuna. Miguel Galán, presidente de CENAFE y abogado especializado en derecho deportivo, ha endurecido su postura contra la estrategia utilizada por el club blanco con el joven argentino, a quien se le ha tramitado ficha del Castilla a pesar de haber sido presentado como refuerzo del primer equipo.

En su último mensaje publicado en su perfil oficial de X, Galán, que también defendió su postura en 'El Chiringuito', advierte: “Mastantuono va convocado con el primer equipo del Real Madrid a pesar de ser jugador del filial. Parece ser que el club ha decidido asumir el riesgo de incurrir en una posible alineación indebida en el partido contra Osasuna”.

El jurista aclara que la mera inclusión en la lista de convocados no constituye por sí sola una infracción: “Es necesario aclarar que la simple convocatoria no implica alineación indebida. Para que ésta se produzca, el futbolista debe disputar al menos algunos segundos del encuentro. El jugador, prima facie, cumple con los requisitos reglamentarios al tener una licencia válida”.

Inscripción con "mala fe"

Sin embargo, Galán subraya que el trasfondo es mucho más complejo y pone en duda la buena fe del Madrid en esta operación: “La inscripción de Mastantuono en el filial se ha hecho con manifiesta mala fe. Durante la presentación oficial fue mostrado como jugador del primer equipo, pero el club lo registra en el Castilla con el único objetivo de esquivar la norma de dorsales del 1 al 25 y disponer de más margen para posibles fichajes”.

El presidente de CENAFE cita expresamente el artículo 125 del Reglamento General de la RFEF para justificar su acusación: “La relación de filialidad no puede servir de instrumento para eludir el espíritu de las disposiciones reglamentarias ni para cualquier otra finalidad distinta. Todo pacto que contravenga este espíritu se considerará en fraude de ley y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto”.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, durante la rueda de prensa en Valdebebas / Chema Moya / EFE

24 horas para denunciar

De confirmarse esta interpretación, el Real Madrid podría verse expuesto a un recurso de Osasuna en caso de que Mastantuono dispute minutos en el Bernabéu. Galán recuerda además que el club rojillo tiene un plazo de 24 horas para presentar denuncia en caso de apreciar una irregularidad.

Recordemos que, la temporada pasada, Osasuna ya intentó impugnar un encuentro contra el FC Barcelona por la alineación de Iñigo Martínez tras causar baja de la convocatoria con España antes del partido entre rojillos y culés, aunque el Comité de Apelación terminó desestimando la denuncia, así como posteriormente el TAD ante el recurso de los navarros.