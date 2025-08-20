Empieza la Liga del 10. La de Lamine Yamal y Mbappé

La Liga del 10 se titula la 95ª edición del campeonato español. La del 10 que luce Lamine Yamal, a quien se le ha otorgado tan emblemático dorsal –representativo como nunca en el Barça desde que lo ennobleciera Leo Messi– y del 10 que le han entregado a Kylian Mbappé para que el eterno pulso entre el Barça y el Real Madrid, con el Atlético siempre al acecho, quede resumido al rendimiento de sus símbolos humanos.

El 10 azulgrana pertenecía a Ansu Fati, cedido al Mónaco, y el 10 blanco ha sido de Luka Modric durante 13 años. Los nuevos nombres multiplicarán por miles las ventas de esas camisetas, expandiendo la rivalidad de los clubs, la dicotomía entre los ídolos -¿se puede ser fan de Lamine Yamal y Mbappé a la vez como no se podía ser de Messi y Cristiano al mismo tiempo?- y, también, la competencia comercial de Nike y Adidas.

Kylian Mbappé aparta a Lamine Yamal en uno de los clásicos de la pasada campaña. / Joaquin Corchero / AFP7 Europa Press

Flick acabó con Ancelotti

El insolente Lamine Yamal se sentó en el trono que se había reservado para Mbappé el verano pasado para completar un Madrid de ensueño. Un menor rompió todas las convenciones liderando un Barça juvenil condenado a recoger las migajas que le dejaran. Hansi Flick iba a pilotar ese proyecto, pero lo hizo tan rápidamente, con tanta fiabilidad y con tanta belleza, que ahora los pronósticos están tintados de azulgrana.

El Barça arrasó al Madrid en el pulso directo -cuatro victorias en cuatro clásicos, dos de ellas en las finales de la Supercopa y la Copa del Rey, y sendas goleadas en el Bernabéu y Montjuïc- y dejó un fútbol que encantó, hasta el punto de que Florentino Pérez zanjó la gloriosa era Ancelotti buscando con Xabi Alonso un efecto como el que causó Pep Guardiola (también Luis Enrique) en el Camp Nou. Que, por cierto, reabrirá sus puertas en septiembre después dos años de obras todavía inacabadas.

Hansi Flick posa con los tres trofeos conquistados la pasada campaña: Liga, Copa y Supercopa. / @pargaphoto

27,5 millones frente a 167,5

Flick ya tiene construido al Barça, aunque sigue sin dinero para comprar adornos. Apenas ha invertido 27,5 millones, una ridiculez hoy en día, para fichar a tres jugadores. Alonso ha podido gastar 167,5 millones en cuatro futbolistas, tres de ellos defensas, agujereado como quedó el Madrid en los clásicos (16 goles encajados). Tampoco le ha faltado de nada a Simeone, el más longevo de la Liga (13 años y medio), que ha repartido 172 millones en siete refuerzos.

El inicio del campeonato se fijó para este viernes con el Girona-Rayo Vallecano (19 h.), amenazado con una sofocante temperatura. El Barça debutará mañana en Mallorca, el domingo se estrenará el Atlético y hasta el martes habrá que esperar la aparición del Real Madrid.

Las innovaciones, en el fútbol, no siempre generan efectos positivos. La crítica a lo novedoso, a menudo, procede de los colores. La posibilidad de que el Villarreal-Barcelona se dispute en Miami despierta mayor oposición que entusiasmo. Solo aplauden los tesoreros de los dos clubs.

Xabi Alonso da instrucciones a sus futbolistas durante el pasado Mundial de Clubs. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

La oposición blanca a todo

Ni a los jugadores les entusiasma ni los técnicos lo apoyan -”lo que se decida lo aceptaremos de muy buen grado, porque querrá nuestro presidente, nuestro club y la competición lo determinará, por lo que no nos podremos negar”, acataba Marcelino García, el entrenador del cuadro castellonense- ni mucho menos agrada a los aficionados, por mucho que los del Villarreal tengan el viaje pagado, según la promesa de Fernando Roig.

Tampoco le gusta al Real Madrid, por oposición al Barça y a Javier Tebas, y eso ya es más serio. Ni le debe gustar a la redacción de Real Madrid TV que hayan reducido drásticamente el tiempo para preparar vídeos contra los árbitros. Con la renovación del Comité Técnico de Árbitros que exigía, ahora se conocerán las designaciones el día antes de cada partido.

Nada cambiará. Después siempre habrá discusiones y quejas, ataques y reclamaciones, polémicas y enfrentamientos en la Liga del 10.

