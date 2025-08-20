Lesión muscular de Baena tras su debut con el Atlético

Con la derrota que sufrió el Atlético de Madrid ante el Espanyol en un partido que, aunque parecía dominado, se llevaron los catalanes después de estar por debajo en el marcador, Álex Baena no tuvo el debut más feliz como rojiblanco. Es cierto que su actuación fue notable, pero el resultado empañó lo individual en una debacle que comenzó tras el cambio del almeriense en el minuto 68. Además, las cámaras enfocaron a Baena en el banquillo con bolsas de hielo en el abductor, lo que hacía saltar las alarmas en el equipo colchonero.

Ahora, ya tres días después del encuentro, el club de la capital ha publicado un comunicado que confirma el presagio de los aficionados. El centrocampista sufre una lesión muscular de bajo grado que le mantendrá apartado de sus compañeros, al menos, en el partido contra el Elche de este sábado. Y es que, aunque el parte médico confirma la molestia, no deja claro el tiempo de baja del futbolista que, según el anuncio, "realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

Dos partidos hasta el parón

Ha sido en el entrenamiento de esta mañana cuando el internacional español no ha podido completar la sesión, lo que ha resultado en unas pruebas médicas realizadas por los servicios del club. Con esta lesión, Simeone podría perder a uno de sus fichajes más importantes que han llegado este verano, y hay riesgo de que la ausencia de Baena en el equipo se alargue hasta el parón de selecciones que comienza el 1 de septiembre. Es decir, el argentino no podrá contar con uno de los futbolistas llamados a, junto a Julián Álvarez, ser líder en el conjunto del Metropolitano.

Julián Álvarez y Baena están llamados a ser los dos grandes referentes del Atlético esta temporada. / ADAM VAUGHAN / EFE

Simeone prueba alternativas

En la misma sesión de entrenamiento, ante la baja de Baena para el 'partidillo' final, el técnico rojiblanco ha probado un once en el que su sustituto ha sido otro ex del Villarreal. El que fuera compañero y 'socio' del español en el Submarino Amarillo, Alexander Sorloth, podría contar con su primera titularidad de la temporada para enfrentar al equipo de Eder Sarabia, y tendría una gran oportunidad para hacerse un sitio en el once.