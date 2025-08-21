Fran Pérez, titular con el Rayo en la previa de la Conference League

Fran Pérez tiene su primera oportunidad como futbolista del Rayo Vallecano. La semana pasada se hacía oficial su salida del Valencia CF tras tres temporadas formando parte de la plantilla del primer equipo 'che', y esta tarde hará su debut con los de la capital en el partido que les enfrenta al FC Neman de Bielorrusia a las 20:00 por una plaza en la liguilla de la Conference League. Además, partirá como titular en el once que ha elegido Íñigo Pérez para comenzar su andadura europea.

Se trata de la ida de la eliminatoria previa, y el encuentro se juega en el estadio de Szeged, en Hungría. La vuelta tendrá lugar en Vallecas el 28 de agosto, en un duelo que decidirá si el Rayo puede seguir dando pasos en su sueño europeo. De momento, solamente tres jugadores repiten titularidad con respecto al once que ganó en Girona en el debut en LaLiga EA Sports: Batalla, Lejeune y Unai López.

Sin experiencia en Europa

En los años que pasó como futbolista del Valencia, Fran Pérez nunca llegó a disputar competición europea. Es decir, aparte de ser su primera experiencia con el equipo de la franja, también lo será en un torneo continental. El rival, a priori, no debería dar muchas complicaciones a un Rayo que llega lanzado tras su contundente victoria en el campeonato doméstico, y que se ha permitido el lujo de alinear a los, en teoría, menos habituales. En el caso del valenciano, aún no se sabe si podrá hacerse un hueco en el once asiduamente, ya que cuenta con la competencia de Isi Palazón por derecha y Álvaro García por izquierda.

Iñigo Pérez es el entrenador del Rayo. / Siu Wu / EFE

Otro debutante en el once

Más allá de Fran, otro debutante se ha colado en la alineación que presentan los madrileños en el día de hoy. Jozhua Vertrouwd, defensor que ha llegado desde el CD Castellón para reforzar la zaga rayista, también es de la partida en el encuentro de esta tarde. Íñigo Pérez ha decidido que el neerlandés forme pareja de centrales con el experimentado Florian Lejeune en el primer enfrentamiento de competición europea en 25 años para el club.