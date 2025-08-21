JJ Gabriel, de 14 años, convocado con el United

Rúben Amorim ha quedado impresionado con el nivel mostrado por una de las perlas del Manchester United. Se trata de JJ Gabriel que, con tan solo 14 años, estará presente en diversos entrenamientos del primer equipo de los Red Devils durante la presente temporada.

JJ Gabriel junto a Amorim / X

Amorim se reunió con la joven promesa en la ciudad deportiva del club situada en Carrington para comentarle la decisión. Eso sí, aunque Gabriel esté presente en los entrenamientos del primer equipo, este no podrá disputar la FA Youth Cup, ya que los jugadores deben haber nacido antes de la fecha límite marcada en el 31 de agosto de 2010.

El joven futbolista renovó con la entidad mancuniana a principios de verano con el director técnico del club, Jason Wilson, muy involucrado en dichas negociaciones. El hijo del exfutbolista irlandés, Joe O’Cearuill, debutó con el equipo sub-18 del Manchester United en la victoria por 1 a 0 ante el Everton. JJ Gabriel se enfrentó a futbolistas más grandes tanto en edad como en físico. Además, estuvo presente en el debut liguero de los de Amorim ante el Arsenal.

¿Quién es JJ Gabriel?

Cristiano JR y JJ Gabriel en la presenentación con el Manchester United / X

JJ Gabriel nació en Londres y es hijo del exfutbolista irlandés Joe O’Cearuill. Gabriel ha sido internacional con la selección sub-15 de Inglaterra, aunque también es elegible para países como Chipre e Irlanda. Se dio a conocer cuando la prensa le empezó a llamar el "Kid Messi" además de aparecer junto al hijo de Cristiano Ronaldo en su respectiva presentación como nuevos jugadores de la academia juvenil de los Red Devils. A pesar de su juventud, cuenta con un contrato con Nike y con muchos seguidores en redes sociales.