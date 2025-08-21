La madre de Rabiot señala al Olympique de Marsella

La pelea entre Rabiot y Rowe, catalogada de “extrema violencia” y de “violencia inaudita”, está en boca de todos los aficionados de la liga francesa. A nadie se le pasó por alto el episodio que ha terminado con los dos futbolistas apartados del equipo y declarados transferibles, con el futbolista inglés haciendo las maletas para marcharse al Bologna a cambio de 19,5 millones de euros más variables.

Sin embargo, Rabiot todavía sigue pendiente de resolver su futuro en los próximos días, aunque el cierre del mercado de fichajes esté a la vuelta de la esquina y el margen sea menor conforme vayan pasando las horas. Pese a ello, Veronique Rabiot, madre del centrocampista, salió en defensa de su hijo después del encontronazo con Jonathan Rowe y sospecha que es una maniobra de los franceses después de que Adrien desestimase la propuesta de renovación.

“¿Qué significa “violencia inaudita”? Nadie resultó herido, nadie fue al hospital, no hubo narices rotas, ni labios partidos”, aseguró la madre en RTL, a través de unas declaraciones recogidas por el diario AS y que son respaldadas por los abogados del centrocampista francés. Además, comentó que “no hubo puntos de sutura, ni días de incapacidad laboral, así que no lo entiendo bien. Violencia inaudita. No me lo creo. No niego la altercación, y Adrien tampoco. Voy a dejarle la posibilidad de que lo cuente él mismo”. Sea cual sea la versión, el futuro de Rabiot está lejos de Francia.