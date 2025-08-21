Neymar, en la cuerda floja

El partido que perdió el Santos de Neymar contra Vasco da Gama (0-6) puso en jaque a un futbolista cuya carrera ha ido de más a menos. Su salida a Arabia, sumado a los pocos minutos que tuvo debido a su lesión de rodilla, le obligaron a reinventarse y a buscar un lugar seguro en el que volver a ser el de antaño. Sin embargo, no lo está consiguiendo. De hecho, la mala dinámica del Santos le pone en el foco debido a que el liderazgo que asumió con el aterrizaje no está viéndose traducido con buenos resultados.

La derrota por 0-6 contra Vasco da Gama, uno de los correctivos más severos en la historia del club brasileño, desató una crisis que destrozó a Neymar, a quien se le vio visiblemente triste y con ojos llorosos. “Nunca había pasado por esto en mi vida”, aseguró tras la derrota. Y es que Santos no está pasando por un buen momento. Hace dos temporadas, pese a su condición de histórico del Brasileirão, vivió su primer descenso a la categoría de plata y la derrota ante Vasco da Gama se llevó por delante al técnico Cléber Xavier.

Ahora Neymar está en el centro de la diana y se vio después de que los aficionados del Santos le recriminaran la sonrojante derrota y la mala dinámica del equipo. "Eres la estrella de este equipo. Eres uno de los mejores jugadores del planeta. Si lloras, imagina al resto de estos muchachos. Si discutes con un aficionado, dará lugar a que cualquiera aquí discuta con un aficionado", aseguró un seguidor al que Neymar, cabizbajo, respondió diciéndole que están “trabajando para solucionar la dinámica del equipo”.

No obstante, trabajo les queda por delante: a vísperas de la jornada 21, Santos ocupa la decimoquinta posición solo dos puntos por encima del descenso. O alzan el vuelo, o el regreso a Segunda División será inevitable, además de una mancha en la carrera de Neymar.