El Olympique de Marsella empieza a sacar tajada de la pelea entre Rabiot y Rowe

El Olympique de Marsella vive horas tensas después del encontronazo entre Rabiot y Rowe tras la derrota del equipo presidido por Pablo Longoria contra el Stade Rennais. Según informó el club del sur de Francia, tras el debut en la Ligue 1 2025/26, Jonathan Rowe y Adrien Rabiot protagonizaron una pelea etiquetada de “extrema violencia” que provocó que ambos fueran apartados y declarados como transferibles a dos semanas del cierre del mercado de fichajes.

Sin embargo, el inglés se marchará en las próximas horas para beneficio de un club que, desde que pasó la pelea, dejó de contar en los planes de Roberto De Zerbi. Además, Pablo Longoria, en declaraciones a AFP, aseguró que la situación pasó a ser insostenible: “Tuvimos que tomar una decisión tras un incidente que superó los límites aceptables en un club de fútbol, como en cualquier organización. Esta medida tiene la finalidad de proteger al club y la temporada que empieza”.

Dicho y hecho. El club francés, según apunta el periodista Santi Aouna, ha llegado a un acuerdo para el traspaso de Jonathan Rowe al Bologna, en una operación que se cerrará en los siguientes términos: 19,5 millones de euros, con bonus incluidos, y con el Olympique de Marsella guardándose un 10 por cien en caso de una futura venta. Un negocio redondo para un club que cambió su postura con el jugador de manera radical, pero que, días después de incidente, ve cómo recibirá ingresos económicos quitándose al jugador. Su próximo objetivo: deshacerse de Rabiot.