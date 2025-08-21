Pablo Maffeo aclara su última polémica

La situación de Pablo Maffeo en el RCD Mallorca continúa siendo objeto de atención en la recta final del mercado de fichajes. El lateral internacional argentino atraviesa unos días marcados por la incertidumbre respecto a su futuro y su posible salida del club balear.

De hecho, en el último entrenamiento, el técnico Jagoba Arrasate interrumpió la participación de Maffeo en uno de los ejercicios. Según distintas informaciones, el jugador no mostró la intensidad requerida, lo que llevó al entrenador a pedirle que finalizara antes su sesión.

Comunicado del jugador

Ante las versiones difundidas, el propio futbolista ha querido matizar lo sucedido a través de un comunicado en redes sociales, en el que ha señalado: “Es totalmente falso que el míster me echara del entrenamiento”. De este modo, Maffeo ha desmentido de forma pública que hubiese un enfrentamiento directo con Arrasate.

Comunicado de Pablo Maffeo en Instagram / @pablomaffeo

Todo ello ocurre en un momento clave para el futuro del lateral, cuyo nombre está en la agenda de varios clubes. El Sevilla aparece como el principal interesado en su fichaje, en un contexto en el que la entidad andaluza podría dar salida a Juanlu y ha recibido una oferta del Nottingham Forest por Carmona.

La carrera de Pablo Maffeo

Pablo Maffeo se formó en la cantera del Espanyol y pronto llamó la atención del Manchester City, que lo incorporó a sus categorías inferiores en 2013. Tras varias cesiones al Girona, club en el que se consolidó en Primera División, pasó por el Stuttgart antes de regresar a España para jugar en el Huesca y, posteriormente, en el Mallorca, donde es pieza importante desde 2021. Lateral derecho de carácter competitivo, acumula más de 160 partidos en LaLiga y ha aportado tanto en defensa como en ataque, sumando varios goles y asistencias a lo largo de su carrera.