Fútbol
El Rayo supera al Neman Grodno y se acerca a la Conference League
Un gol de Álvaro García pone en ventaja al conjunto de Iñigo Pérez para la vuelta del 'play-off' que se disputará en Vallecas
EFE
Madrid
El Rayo Vallecano venció al Neman Grodno bielorruso, con gol de Álvaro García a los 77 minutos, en el partido de ida de la ronda previa a la Liga Conferencia, disputado bajo un intenso aguacero a puerta cerrada en el Szent Gellért Fórum de Szeged (Hungría).
Los cambios de Íñigo Pérez en la segunda parte decantaron un partido igualado, tras apostar por rotaciones masivas de inicio y encontrar el triunfo con la entrada en ataque de Isi Palazón, Álvaro García y Jorge de Frutos. Una acción por banda izquierda de Álvaro fue decisiva, con un disparo centrado a la red, que junto a una gran parada de Batalla en el añadido, acerca al Rayo, 24 años después, a su regreso a competición europea.
