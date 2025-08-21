El Sporting vuelve a la carga por Yeremay

El Sporting de Lisboa ha mostrado nuevamente su interés por Yeremay, el extremo del Deportivo de La Coruña. Según adelanta el medio portugués A Bola, los lisboetas han puesto sobre la mesa una oferta de 25 millones fijos más 5 en variables para hacerse con los servicios del jugador. La operación refleja la fuerte apuesta del club portugués por reforzar su plantilla con jóvenes talentos capaces de marcar la diferencia en la próxima temporada.

El interés del Sporting no es casualidad: Yeremay se ha consolidado como una de las piezas clave del Deportivo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar ocasiones de gol. Su progresión en los últimos meses ha despertado la atención de varios clubes europeos, pero es el Sporting el que ha realizado la oferta más concreta hasta ahora, demostrando su intención de cerrar el fichaje cuanto antes.

Yeremay sonrie tras una acción con el Deportivo / EFE

Deportivo resiste, pero la cláusula abre la puerta

El Deportivo, pese a la insistencia del Sporting, se muestra reticente a desprenderse de su joven talento. Sin embargo, la renovación de la cláusula de salida de Yeremay, efectuada en junio, permite que el club lisboeta pueda activarla si decide hacerlo, lo que complicaría la postura de los gallegos. No obstante, el combinado gallego ha rechazado la oferta.

Sporting convencido de que Yeremay encaja en su proyecto

Desde el Sporting confían en que Yeremay se ajusta perfectamente al esquema táctico del equipo y consideran que su incorporación fortalecería significativamente el ataque. La dirigencia lisboeta insiste en negociar, mientras el Deportivo no evalúa la opción de vender a su canterano, que se ha convertido en una de las piezas clave del equipo coruñés.