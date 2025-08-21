Violencia en Argentina: El encuentro entre Independiente y U. de Chile termina en caos total

El esperado partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, que prometía emociones deportivas, se convirtió en un verdadero escenario de violencia. Lo que debía ser un duelo de fútbol internacional se transformó en un caos absoluto dentro y fuera del Estadio Libertadores de América, con enfrentamientos entre hinchas locales y visitantes, jugadores preocupados por sus familias y la intervención urgente de ambulancias ante los múltiples heridos.

Los incidentes comenzaron cuando un grupo identificado con camisetas rojas atacó sin piedad a los hinchas chilenos presentes, dejándolos inconscientes. Testigos aseguraron que incluso los desnudaron y colgaron la ropa robada en el alambrado como trofeo. Las ambulancias debieron trasladar a los heridos al Hospital Fiorito y al Hospital Perón, mientras la situación seguía fuera de control.

Un caos que se extendió más allá del campo de juego

Cuando los heridos ya habían sido retirados, los organizadores anunciaron que el partido no continuaría y abrieron las puertas para la salida de los locales. Sin embargo, esto desató nuevas corridas en la tribuna opuesta, ya que aparecieron de repente simpatizantes chilenos que buscaban vengarse de los ataques previos.

Independiente - U. de Chile / EFE

La desesperación de los espectadores y la falta de control de las autoridades provocaron que la gente invadiera el campo de juego. Incluso jugadores como Felipe Loyola del equipo de Vaccari ingresaron entre los hinchas para buscar familiares y garantizar su seguridad. Otros integrantes del plantel y del cuerpo técnico siguieron el mismo procedimiento, intentando contener la locura que se había apoderado del estadio.

Conmebol evalúa sanciones y posibles medidas extremas

Ante la magnitud de los hechos, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) indicó que el partido fue cancelado por “falta de garantías de seguridad”. En un comunicado oficial, el ente regulador afirmó: “Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

Todo indica que el partido no se completará y que las sanciones podrían ser severas para los clubes involucrados y para los responsables de los incidentes. La prioridad ahora es garantizar la seguridad de los jugadores y aficionados, mientras los organismos deportivos estudian la resolución definitiva de este episodio que quedará marcado en la historia del fútbol sudamericano.