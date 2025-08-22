El Forest podría hacerle un ‘Marcelino’ a Nuno Espírito

El técnico luso podría seguir el mismo camino que Marcelino García Toral en el Valencia CF: cuestionar al propietario por los fichajes le puede salir caro. A pesar de haber protagonizado una temporada histórica al frente del Forest, el técnico portugués ha tensado su relación con la propiedad del club tras manifestar públicamente su desacuerdo con las decisiones del máximo accionista, Evangelos Marinakis, en materia de fichajes. Desde la directiva ya se contempla su despido, en una jugada que recuerda a otros casos recientes donde el éxito deportivo no bastó para blindar a un entrenador.

Nuno Espírito Santo en pretemporada con el Nottingham Forest / @NFFC

Campaña histórica

La temporada 2024-25 fue un éxito sin precedentes recientes para el Nottingham Forest. Bajo la dirección de Nuno, el club no solo evitó el descenso con solvencia, sino que se convirtió en la gran revelación de la Premier League, finalizando en puestos europeos -algo que no ocurría desde la temporada 1995-96- . Además, alcanzó las semifinales de la FA Cup, lo que consolidó el proyecto de Nuno como uno de los más prometedores de la liga inglesa.

"No fichamos lo que el equipo necesita"

El entrenador portugués, según Matteo Moretto, en unas declaraciones a Sky Sports hace una semana afirmó que: "Estamos muy lejos en términos de plantilla. Los planes que teníamos no salieron. La preparación en cuanto a planilla no fue la ideal. No sabemos qué plantilla tenemos. Tenemos jugadores trabajando aquí que saben que se van a ir cedidos. Tenemos un gran problema”, demostrando su molestia a la falta de refuerzos en posiciones clave y por la llegada de jugadores sin su aprobación.

Estas palabras no solo sorprendieron al entorno del club, sino que encendieron las alarmas en las oficinas del City Ground. Marinakis, conocido por su carácter autoritario, habría interpretado la crítica como un desafío a su autoridad.

Paralelismo con el caso de Marcelino García

La situación recuerda inevitablemente al caso de Marcelino García Toral en el Valencia CF, quien fue destituido en 2019 tras cansarse de pedir refuerzos y decir en rueda de prensa: "Solo los cangrejos corren hacia atrás o hacia el lado", una frase que desde la propiedad de la mayoría accionarial se consideró una ofensa. El entrenador asturiano quedó sentenciado y pocas semanas más tarde fue destituido por parte del club, una decisión a la que sucedió la peor etapa de la historia de la entidad, la actual.