Insólito: un único aficionado del Rayo en Hungría... ¡y se cae de la grada!

El regreso del Rayo Vallecano a Europa no dejó a nadie indiferente. Desde jugar ante un rival bielorruso en Hungría a hacerlo a puerta cerrada... pero si algo captó la atención del partido fue la presencia de un único aficionado del equipo vallecano en las gradas.

Es la historia que pudo desvelar Carlos Ganga en El Partidazo de COPE. Según el periodista, un único aficionado del equipo madrileño consiguió colarse dentro del estadio, un hombre inglés, que iba con una camiseta antigua del equipo y que empezó a animar al equipo desde el principio.

Su entusiasmo le pasó factura

La persona mencionada habría accedido al estadio gracias a una acreditación de periodista, algo que le permitió entrar en la zona de prensa junto a otros reporteros bielorrusos. La historia se pone todavía más peculiar cuando, como relata el periodista, el entusiasmo le pasó factura.

“En el minuto 20, después de animar durante todo el partido, se ha desplomado al suelo, se ha hecho una brecha considerable y ha empezado a sangrar. Han venido unos médicos y se lo han llevado. Lo último que sé es que le pusieron un vendaje rodeándole toda la cabeza y ya no se supo más de él”, confesó.

El hombre, a priori bajo los efectos del alcohol, animó la victoria del Rayo Vallecano en Hungría ante el Naeman bielorruso. Con un once plagado de suplentes, los de Íñigo Pérez consiguieron vencer por la mínima gracias al tanto de Álvaro García, que permitió reflejar la superioridad de los rayistas ante un rival tan modesto.