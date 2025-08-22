Al Metropolitano con toda la artillería

El Elche vuelve al Metropolitano tres cursos después. En la extensa lista de grandes estadios que conviven en la élite nacional, el conjunto franjiverde visita este sábado (19:30 horas) el tercero con mayor capacidad, acompañado de más de 500 aficionados que no se quieren perder el estreno a domicilio de su equipo. Los pupilos de Eder Sarabia se miden al Atlético de Madrid de Diego Pablo 'Cholo' Simeone con una gran novedad: el técnico bilbaíno cuenta con hasta cuatro alternativas distintas en la posición del '9'.

Mourad El Ghezouani, Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva, unos con más rodaje y otros con menos, forman parte de la expedición que ha salido este viernes rumbo a Madrid. Todos están disponibles para jugar —también para ser titulares según Sarabia— y llegan al feudo colchonero listos físicamente para competir frente a uno de los bloques más aguerridos, si no el que más, de toda LaLiga. Incluso el propio André Silva, quien aterrizó en la ciudad el pasado domingo pero ha hecho pretemporada con el Leipzig y ya suma al menos cuatro entrenamientos al ritmo del grupo.

El portugués es el único que no ha debutado todavía con la franja, pero los servicios prestados por el resto de arietes el pasado lunes no fueron lo suficientemente convincentes como para descartar al luso de la carrera por la titularidad. De hecho, tampoco se descarta que Sarabia varíe su esquema (que no en su propuesta) a un 5-3-2 con el que estar más protegido de cara a pérdidas en salida de balón y a las siempre peligrosas transiciones del Atleti del 'Cholo'. La citada alternativa abriría la puerta a jugar con dos delanteros, posiblemente de características distintas pero complementarias.

La otra gran duda que subyace en torno al once que planteará Sarabia reside en el canterano Ali Houary. Completó un gran debut en Primera, con una madurez en la toma de decisiones impropia de un chaval de 20 años, pero el gran papel de Martim Neto, principalmente en el gol de Valera, complican que el hispanomarroquí tenga continuidad... al menos como titular. La continuidad de Marc Aguado, Aleix Febas y Rodrigo Mendoza en la sala de máquinas de la alineación que salte al Metropolitano parece más probable, tanto por falta de alternativas como por el notable estreno liguero de los tres.