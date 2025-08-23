El Betis avanza en la negociación para recuperar a Antony del Manchester United
El conjunto verdiblanco trabaja en la vuelta del extremo brasileño, con la estructura de pagos como punto clave
El Real Betis continúa dando pasos firmes para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, y uno de los objetivos prioritarios es la vuelta de Antony, extremo brasileño que ya dejó una huella imborrable en el club. Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, las negociaciones con el Manchester United para concretar su regreso están en curso y podrían cerrarse en breve si ambas partes logran ponerse de acuerdo en la estructura de pagos. Antony se ha convertido en un jugador muy valorado tanto por la directiva como por la afición, gracias a su velocidad, técnica y capacidad para desequilibrar en los momentos clave, lo que hace que su posible retorno sea una de las noticias más esperadas del mercado de fichajes verdiblanco.
Antony brilló en su cesión a mitad de temporada
El brasileño estuvo cedido en la segunda vuelta de la pasada campaña y cuajó un rendimiento notable, hasta el punto de ganarse el apodo de “Antony de Triana”. Su presencia en el ataque verdiblanco fue decisiva, llevando al equipo a su primera final europea. Aunque el Betis no logró levantar el título, Antony destacó en el tramo final del torneo, dejando claro su impacto en el club.
Negociación centrada en la forma de pago
El principal obstáculo en las conversaciones radica en cómo se distribuirá el coste del traspaso. El Betis busca un acuerdo que se ajuste a su presupuesto, mientras que el Manchester United analiza las condiciones económicas que puedan favorecer la operación. La flexibilidad en la estructura de pagos podría ser la clave para cerrar el fichaje.
El brasileño se perfila como un refuerzo estratégico para el Betis, capaz de aportar experiencia, velocidad y capacidad goleadora al ataque verdiblanco. La afición espera con entusiasmo su posible regreso, que podría consolidar un proyecto ambicioso y competitivo de cara a la próxima temporada.
- (Casi) todo al '9' en la recta final del mercado
- Negociación en marcha por Buba Sangaré
- Hugo Guillamón, muy cerca de emigrar a Croacia
- Corberán explica la situación de Diakhaby
- Yarek se va por un acuerdo entre el club y el jugador
- El Rayo Vallecano se interesa en Sadiq
- El FC Barcelona baraja jugar en Mestalla el partido de la primera vuelta
- Myron Boadu, alternativa para la delantera