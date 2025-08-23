Elche y Barça, en negociaciones por Iñaki Peña

El FC Barcelona dispone de cuatro guardametas en plantilla: Joan García, Wojciech Szczesny, Iñaki Peña y Marc André Ter Stegen. El primero debutó como blaugrana en la victoria culé ante el Mallorca en el estreno liguero a pesar de las complicaciones para su inscripción, y el segundo, en un voto de confianza por parte de la entidad catalana, renovó hasta 2027. Por lo que el candidato a abandonar la portería estaba entre los dos últimos, a los que el Barça ha buscado salida desde el comienzo del mercado. Pero la lesión de larga duración del portero alemán redujo las opciones aun único nombre, el de Iñaki Peña.

La portería del Camp Nou no es la única cuenta pendiente del FC Barcelona en este mercado de fichajes. El límite salarial ha sido la causa de las complicaciones en las inscripciones no solo de los nuevos fichajes, Joan García y Rashford, sino de futbolistas que ya vistieron la camiseta azulgrana la pasada campaña, como Szczesny y Gerard Martín. Es por ello que, a día de hoy, la operación salida es clave en la Ciudad Condal y la urgencia puede condicionar los últimos días de la ventana estival para la dirección deportiva que encabeza Deco.

Como informó este diario hace unas semanas, Iñaki Peña era uno de los nombres que figuraban en la rampa de salida del Barça desde comienzos del mercado. Varios equipos españoles mostraron interés por él, pero ninguno de ellos movió ficha, por lo que el equipo dirigido por Hansi Flick regresó a los entrenamientos con cuatro guardametas en plantilla.

Las opciones del alicantino no se redujeron solo a España. El Como 1907, equipo italiano que actualmente dirige un viejo conocido culé como es Cesc Fàbregas, inició conversaciones con el Barcelona, pero las condiciones exigidas por los catalanes distaban de lo ofrecido por los transalpinos, que optaron por tantear otras opciones.

Más cerca que nunca

Es en este momento cuando Iñaki Peña y el Barça están más cerca que nunca de separar sus caminos, al menos temporalmente. El Elche de Eder Sarabia, de vuelta en Primera División, ha preguntado al club culé las condiciones de la cesión del portero blaugrana y es, en este momento, el mejor posicionado para firmarlo.

El futbolista de 26 años finaliza contrato con la entidad catalana el próximo verano. Es por ello que, según ha dado a conocer ‘Jijantes’, el Barcelona extendería la vinculación de Peña hasta 2029 antes de oficializar su préstamo al conjunto franjiverde.