Max Dowman debuta con el Arsenal con tan solo 15 años

Esta tarde el Arsenal disputaba el segundo partido de la Premier League 25-26 frente al Leeds United. El equipo de Ellan Road venía de una victoria polémica frente al Everton con un penalti a favor bastante dudoso en los últimos minutos del encuentro. Por otro lado, el Arsenal venía de ganar en un campo muy complicado, nada más ni nada menos, que en Old Trafford, por la mínima en el primer partido oficial esta temporada. El equipo del norte de Londres ha ganado esta tarde cómodamente 5-0 frente al conjunto dirigido por Daniel Farke, donde han debutado jugadores como el exjugador del Valencia CF Mosquera y Dowman en partido oficial con el conjunto 'Gunner'. Además, debutó Gyokeres en el Emirates Stadium, pero este ya jugó sus primeros minutos con el Arsenal frente al Manchester United en Old Trafford.

Primeros minutos con 15 años

Max Dowman nacido el 31 de diciembre de 2009 ha tenido sus primera media hora en la Premier League en el partido entre el Arsenal y el Leeds United en el Emirates Stadium. Mikel Arteta sustituyó a Madueke para dar entrada a una de las perlas que tiene el Arsenal en su cantera. El jugador nacido en Chelmsford ha dejado sus primeros destellos en el partido frente al Leeds United, y ha provocado un penalti. Viktor Gyokeres fue el encargado de tirar la pena máxima y no lo ha desaprovechado, ha batido a Luca Perri, anotando su doblete en el día de hoy. Con la aparición de Dowman ya son varias perlas que han aparecido en la cantera del Arsenal. Mikel Arteta ha detectado el talento y ya son varias joyas que ha puesto en escena como Dowman, Lewis-Scally o Nwaneri.