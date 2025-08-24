Jack Grealish brilla en el Everton

Jack Grealish ha llegado al Everton con el pie derecho. Tras salir del Manchester City en busca de más oportunidades de las que le dio Guardiola, el inglés ha jugado hoy su segundo partido con su nuevo equipo, y lo ha hecho de la mejor forma posible. Dos asistencias para que los Toffees obtengan su primera victoria en esta edición de la Premier League. El damnificado, un Brighton que, después de la derrota por dos goles a cero, acumula un punto de seis posibles.

El impacto del extremo ha sido inmediato. Como curiosidad, los dos pases de gol registrados hoy igualan los que logró en las dos últimas temporadas de liga vistiendo la camiseta del conjunto skyblue. De momento, parece que la cesión le vendrá bien para relanzar una carrera que, aunque llegó como uno de los ingleses más caros de la historia, se había estancado desde su fichaje por el City.

Su partido ante el Brighton

Grealish arrancó el partido desde la banda izquierda, jugando a pierna cambiada como suele ser habitual. En el minuto 23, su centro tuvo como receptor a Iliman Ndiaye, que perforó las redes de la portería visitante con una volea desde dentro del área. Ya en la segunda parte, el internacional con Inglaterra le dejó el balón a James Garner en la frontal para que el central, con un potente disparo raso, anotara el segundo y definitivo tanto.

Jack Grealish / Manchester City

La pasada campaña

En el pasado curso, Jack solamente fue titular en 7 de los 32 encuentros en los que estuvo disponible en la liga inglesa. Además, solo participó en 20 de ellos, contribuyendo con un gol y una asistencia. Este año, con la llegada de Ryan Cherki desde el Olympique de Lyon o el fichaje de Omar Marmoush en el último mercado invernal, el internacional inglés estaba 'obligado' a salir si quería ser protagonista sobre el verde.